Ne várd a Májust: a Soltis Lajos Színház elbúcsúzott a szép előadástól – újabb programokkal készül

Szép Ernő 138. születésnapján, 2022. június 30-án mutatta be a celldömölki Soltis Lajos Színház a Május című előadást – amely két Szép Ernő-egyfelvonásosból kerekedett egész estés, kerek (mint a léggömb) előadássá. Most – egészen pontosan szeptember 28-án – elbúcsúzott a társulat a Májustól, a szentesi Tóth József Színházban. A születésnap tette vagy más – gyönyörű széria volt.

Soltis Lajos Színház: a Május csapata

Fotó: VN/SLASZ

Soltis Lajos Színház: Szép, Május, szállongó léggömb

„Este van. Egy vándormutatványos nyugovóra tér az új szállásán. Egy fiú és egy leány kergetik a boldogságot a Városligetben. Valaki a bokrok között öngyilkosságra készül. Május. Valahol háború van. Rövidnadrágos kisfiúk, utcai árusok, hadiözvegyek álmodják szebbé az életet. Kis, hétköznapi nyomorok, magánylenyomatok, szárnyaló remények. A veszély megpihen a csalitban. Harsog a tavasz. Csupa halál a világ és csupa élet.” Ez a Május – a színházi ajánló szerint. Játszották: Gyurkovics Zsófia, Dunai Júlia, Tóth András, Tóth Ákos, Temesi Zsolt, Inoka Péter és Gregorich Domonkos. Rendezte: Tárnoki Márk. Dramaturg: Sándor Júlia. Látvány: Molnár Anna.

Soltis Lajos Színház: Május. Gyurkovics Zsófia és Temesi Zsolt

Fotó: VN/SLASZ

Tóth András több szerepben is fölbukkant az előadásban. A SLASZ közösségi felületén így köszön el: „Ez az előadás hívott le először Celldömölkre, és azóta is visszajárok, azóta is szeretek itt dolgozni, alkotni és a Soltis családhoz tartozni. Ehhez nemcsak ennek a színháznak a befogadó otthonos hangulata kellett, hanem ez a csodás darab is. Szép Ernő úgy fogalmaz meg nagyon komoly témákat, hogy közben romantikus és könnyed is marad, Márk, a rendező még csapattá is formált minket, akik tartjuk egymásnak a bakot és egymásnak segítve játszunk. Ha beléptem ebbe a kopott fehér térbe, mindig valami túlvilági hely jutott eszembe, ahol fura figurák találkoznak és bármi megtörténhet. És a lényeg mégis az: Imádok élni! Ezt mostanában még többször kell elmondani magunknak.” Molnár Anna látványtervező: „Rút Ernő nem lenne Rút Ernő unikornisozás nélkül. Júniusban. Főpróbahéten. Ha bemutattuk a Májust, menjünk el együtt strandizni.’’ Sándor Júlia dramaturg: „Tavasz jő minden évben, / s a tél tovasuhan, / de az embernek csak / egy Májusa van…(Ödön von Horváth után).” A Május elmúlt, a Soltis-színház dolgozik tovább. Szombaton (október 11-én) például Tóth András-bemutatóra hívják a közönséget.