Táncba öltözött vidámság - Színpompás forgatag a 23. Szivárvány Néptáncfesztiválon Bükön

Népdaltól volt hangos a büki sportcsarnok, a színpadon pedig sorra váltották egymást az ifjú néptánccsoportok vasárnap reggeltől kora estig. A 23. Szivárvány Regionális Gyermek- és Ifjúsági Néptáncfesztivál idén is elvarázsolta a közönséget. Három vármegye (Vas, Győr-Moson-Sopron, Zala) fiatal táncosai mutatták be legszebb koreográfiáikat, bizonyítva, hogy a néphagyományok tovább élnek a jövő nemzedékeiben. A fellépők száma meghaladta a több százat, de két egyforma produkciót, illetve viseletet nem láttunk.

Idén huszonharmadszor tartották meg a Szivárvány Regionális Gyermek és ifjúsági Néptáncfesztivált

Forrás: HL

A részvevőket dr. Németh Sándor, Bük polgármestere köszöntötte. Kiemelte, örömteli, hogy ismét a város lehetett a házigazdája az ilyen nagy múltú fesztiválnak.

- A csoportok éves seregszemléjén ezúttal is a háromtagú zsűrizte a produkciókat – mondta Horváth Győző, az Ungaresca Táncegyüttes művészeti vezetője. - A legjobbak továbbjutnak azt országos fesztiválokra, antológiákra, de arany, ezüst, bronz minősítést is kiosztottak.

Az egyes csoportok, a legjobb koreográfiájukat mutatták be. Az utánpótlás adott, hiszen bár az egyesületek már régóta visszajáró vendégek, de mindig akadnak új fellépők.

Szivárvány: A fellépő csoportok

Ablánc gyermekcsoport (Bük), Bibrics Táncegyüttes (Zalaegerszeg), Csobolyó Aprók (Győr), Szili Bandázók (Csorna), Kis tücsök csoport (Szombathely), Csobolyó Cseppek (Győr), Cseperedők (Körmend), Kis Szegek Néptáncegyüttes (Lenti), Bibrics Táncegyüttes – utánpótlás (Zalaegerszeg), Csobolyó Cseperedők (Győr), Csiribiri csoport (Bük), Gyöngyszemek táncegyüttes (Nagykanizsa), Csali gyermek néptáncegyüttes (Somorja), Kiscserókok (Győr), Pendely és Locska (Sopron), Csali gyermek néptáncegyüttes – nagy csoport (Somorja), Bölicze-Berbécs leányok (Szombathely), Bölicze-Berbécs legények (Szombathely), Jerke Néptánccsoport (Szombathely).