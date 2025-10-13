október 13., hétfő

Térségi seregszemle

1 órája

Táncba öltözött vidámság - Színpompás forgatag a 23. Szivárvány Néptáncfesztiválon Bükön

#néptánccsoport#néphagyomány#Bük#népdal#Ungaresca Táncegyüttes

Idén huszonegyedszer tartották meg a Szivárvány Regionális Gyermek és ifjúsági Néptáncfesztivált, ami egyúttal térségi minősítő verseny is volt.

Horváth László

Népdaltól volt hangos a büki sportcsarnok, a színpadon pedig sorra váltották egymást az ifjú néptánccsoportok vasárnap reggeltől kora estig. A 23. Szivárvány Regionális Gyermek- és Ifjúsági Néptáncfesztivál idén is elvarázsolta a közönséget. Három vármegye (Vas, Győr-Moson-Sopron, Zala) fiatal táncosai mutatták be legszebb koreográfiáikat, bizonyítva, hogy a néphagyományok tovább élnek a jövő nemzedékeiben. A fellépők száma meghaladta a több százat, de két egyforma produkciót, illetve viseletet nem láttunk. 

Szivárvány
Idén huszonharmadszor tartották meg a Szivárvány Regionális Gyermek és ifjúsági Néptáncfesztivált
Forrás: HL

A részvevőket dr. Németh Sándor, Bük polgármestere köszöntötte. Kiemelte, örömteli, hogy ismét a város lehetett a házigazdája az ilyen nagy múltú fesztiválnak.

- A csoportok éves seregszemléjén ezúttal is a háromtagú zsűrizte a produkciókat – mondta Horváth Győző, az Ungaresca Táncegyüttes művészeti vezetője. - A legjobbak továbbjutnak azt országos fesztiválokra, antológiákra, de arany, ezüst, bronz minősítést is kiosztottak.

Az egyes csoportok, a legjobb koreográfiájukat mutatták be. Az utánpótlás adott, hiszen bár az egyesületek már régóta visszajáró vendégek, de mindig akadnak új fellépők. 

Szivárvány: A fellépő csoportok

 Ablánc gyermekcsoport (Bük), Bibrics Táncegyüttes (Zalaegerszeg), Csobolyó Aprók (Győr), Szili Bandázók (Csorna), Kis tücsök csoport (Szombathely), Csobolyó Cseppek (Győr), Cseperedők (Körmend), Kis Szegek Néptáncegyüttes (Lenti), Bibrics Táncegyüttes – utánpótlás (Zalaegerszeg), Csobolyó Cseperedők (Győr), Csiribiri csoport (Bük), Gyöngyszemek táncegyüttes (Nagykanizsa), Csali gyermek néptáncegyüttes (Somorja), Kiscserókok (Győr), Pendely és Locska (Sopron), Csali gyermek néptáncegyüttes – nagy csoport (Somorja), Bölicze-Berbécs leányok (Szombathely), Bölicze-Berbécs legények (Szombathely), Jerke Néptánccsoport (Szombathely). 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
