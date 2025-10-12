Felnőtteket is Szólít a szörny: hétfőn este a szombathelyi bábszínházban

A Szólít a szörny a Weöres Sándor Színház és a Mesebolt Bábszínház közös produkciója, együttműködő partner a Kabóca Bábszínház. A 2021-ben bemutatott nagy sikerű előadást új főszereplővel mutatták be az idén január 16-án. Patrick Ness – Siobhan Dowd eredeti ötlete nyomán készült – regénye alapján írta Vidovszky György.

Szólít a szörny. György Zoltán Dávid és Kovács Bálint.

Forrás: Mesebolt Bábszínház/Mészáros Zolt/WSSZ

Szólít a szörny: traumajáték

„Van egy fiú, gyereknek már túl idős, de felnőttnek még túl fiatal.” Így kezdődik a tizenhárom éves Conor története, akinek élete legnehezebb kihívásával kell megküzdenie. Azon a napon, miután édesanyjának meg kellett beszélnie valamit Conorral, minden megváltozott. Az élet, amit annyira szeretett, hirtelen múlt időbe került. Bár Conor megpróbálja nem mutatni, mit érez, de... éjszakánként, néhány perccel éjfél után meglátogatja őt egy szörny - szürreális belső utazás bűntudatról, elmúlásról és elengedésről; kiútkeresés egy életen át tartó trauma útvesztőjéből. Embertörténet bábokkal, de nem csak fiataloknak.

Conor: György Zoltán Dávid mv.

Szörny: Lukács Gábor

Anya: Varga Bori

Nagyi: Kolozsi Angéla

Harry, Apa: Kovács Bálint

Lily: Gyurkovics Zsófia

Forrás: Mesebolt/WSSZ/Mészáros Zsolt

Díszlet/jelmez/báb: Mátravölgyi Ákos

Zene: Monori András

Irodalmi konzultáns: Marina Carr

Konzultáns: Illés Haibo

Rendezőasszisztens, súgó, ügyelő: Győrváry Eszter

Rendező: Vidovszky György

Ajánlott korosztály: általános iskola 8. osztályától

2022-ben a X. Kaposvári ASSITEJ Nemzetközi Gyermek-és Ifjúsági Színházi Biennálén az előadás elnyerte a legjobb ifjúsági színházi produkciónak járó Üveghegy-díjat.

2025-ben: eSzínház Fesztivál – Szólít a szörny - a legjobb digitális adaptációnak járó díj gyermek és ifjúsági kategóriában - készítője Kaczmarski Ágnes.