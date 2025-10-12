1 órája
Felnőtteket is Szólít a szörny: hétfőn este a szombathelyi bábszínházban
Figyeljünk oda arra, hogy mit mondanak az ilyenkor piros könnyeket hullató tiszafák. Szólít a szörny: tabutörő traumajáték fiataloknak és felnőtteknek október 13-án, hétfőn 19 órától a szombathelyi Mesebolt Bábszínházban.
A Szólít a szörny a Weöres Sándor Színház és a Mesebolt Bábszínház közös produkciója, együttműködő partner a Kabóca Bábszínház. A 2021-ben bemutatott nagy sikerű előadást új főszereplővel mutatták be az idén január 16-án. Patrick Ness – Siobhan Dowd eredeti ötlete nyomán készült – regénye alapján írta Vidovszky György.
Szólít a szörny: traumajáték
„Van egy fiú, gyereknek már túl idős, de felnőttnek még túl fiatal.” Így kezdődik a tizenhárom éves Conor története, akinek élete legnehezebb kihívásával kell megküzdenie. Azon a napon, miután édesanyjának meg kellett beszélnie valamit Conorral, minden megváltozott. Az élet, amit annyira szeretett, hirtelen múlt időbe került. Bár Conor megpróbálja nem mutatni, mit érez, de... éjszakánként, néhány perccel éjfél után meglátogatja őt egy szörny - szürreális belső utazás bűntudatról, elmúlásról és elengedésről; kiútkeresés egy életen át tartó trauma útvesztőjéből. Embertörténet bábokkal, de nem csak fiataloknak.
Conor: György Zoltán Dávid mv.
Szörny: Lukács Gábor
Anya: Varga Bori
Nagyi: Kolozsi Angéla
Harry, Apa: Kovács Bálint
Lily: Gyurkovics Zsófia
Díszlet/jelmez/báb: Mátravölgyi Ákos
Zene: Monori András
Irodalmi konzultáns: Marina Carr
Konzultáns: Illés Haibo
Rendezőasszisztens, súgó, ügyelő: Győrváry Eszter
Rendező: Vidovszky György
Ajánlott korosztály: általános iskola 8. osztályától
2022-ben a X. Kaposvári ASSITEJ Nemzetközi Gyermek-és Ifjúsági Színházi Biennálén az előadás elnyerte a legjobb ifjúsági színházi produkciónak járó Üveghegy-díjat.
2025-ben: eSzínház Fesztivál – Szólít a szörny - a legjobb digitális adaptációnak járó díj gyermek és ifjúsági kategóriában - készítője Kaczmarski Ágnes.