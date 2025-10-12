Budapesti és nagyváradi kitérővel Iowáig repít a szombathelyi művészeti vetítése

Különleges vetítéssel készülnek az érdeklődők számára a szombathelyi művészeti filmes diákjai, október 14-én, kedden, 17 órától - mondhatni megszokott módon - a Savaria Mozi nagytermében. Emlékeztetőül, szeptember végén is a moziban gyűltek össze a művészetisek, akkor a diákok által készített az elmúlt 25 évben készült videóklipeket, zeneadaptációs rövidfilmeket láthattak a diákfilmek kedvelői.

Forrás: Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum

A felhozatal ezúttal is izgalmasnak ígérkezik, a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum mozgókép- és animációkészítő szakja és a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem művészeti szakos hallgatói (több ízben szerepeltek már együtt, például a tavaly szeptemberben is, amikor az Elefánt zenekar dalait vitték vászonra a Savaria Moziban) immár 5 éve készítenek kreatív mozgóképes munkákat a Fortepan felhasználásával. A hatalmas, jó minőségben feldolgozott és alaposan adatolt archívum remek lehetőség, a közgyűjteményben felkerült képek ugyanis szabadon, vihetőek és felhasználhatóak. Ezt a szabadságot használta fel a két filmkészítőműhely diáksága és tanárai is.

A keddi vetítés a Fortepan trip nevet viseli, nem véletlenül, az este során lepörgő több mint 40 alkotás ékes példája lesz, hogy mennyire izgalmas, sokféle és kimeríthetetlen a Fortepan világa, ráadásul egy budapesti és nagyváradi kanyarral egészen Iowáig ér majd. Ütős-pörgős munkák, érzékeny kisfilmek is láthatóak lesznek, de vászonra kerülnek az archívum felvételeit vagy azok karakteres részleteit az eredeti fotók ihlette szituációkba vagy minitörténetekbe ágyazó alkotások és pár olyan munka is, aminek készítője művészi vízióihoz inspirációkét használja fel a Fortepan képeket.

A filmvetítést szakmai beszélgetés kíséri a budapesti Vizuális Világ Alapítvány munkatársainak tálalásában, a téma a Fortepan-fotók közoktatási felhasználásának, kicsit tágabban az eredeti fotódokumentumok bármilyen kreatív felhasználásának lehetőségeivel, kereteivel és határaival is foglalkozik.

Szombathelyi Művészetisek a mozivásznon: Iowa is bekapcsolódott

Az est folyamán videóüzenetben köszönti majd a vendégeket Fabos Bettina, az University of Norhern Iowa média oktatója, létrehozója és szervezője az egyre gyarapodó Fortepan US gyűjteménynek. Kezdeményezője az OPAN szervezetnek, amely több országot ölel fel, tulajdonképpen a Fortepanhoz hasonló, szabad felhasználású gyűjtemények nemzetközi hálózata.