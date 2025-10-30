október 30., csütörtök

Szűcs Krisztián 25 évnyi kréziséggel érkezik Szombathelyre

Címkék#Szombathely#Szűcs Krisztián#MMIK

Huszonöt évvel ezelőtt született meg a Heaven Street Seven Hol van az a krézi srác? című dala. Az együttes egykori énekese, Szűcs Krisztián turnéjával a szombathelyi MMIK Caffe-ba érkezik novemberben.

Vaol.hu

Tíz éve történt azt hiszem… – vagy inkább 25 éve, hogy megjelent a magyar alternatív pop egyik legismertebb száma, a Hol van az a krézi srác? – áll az esemény leírásában. Az MMIK-ba érkező koncerten új életre kel Szűcs Krisztián és a Heaven Street Seven zenekar egyik legismertebb klasszikusa.

Szűcs Krisztián új zenekarával a régi dalokat is előadja
Fotó: Szeniczei Patrik / Forrás: Facebook/Szűcs Krisztián

Szűcs Krisztián 25 év után újra feléleszti a Hol van az a krézi srácot

A jeles évforduló kapcsán Szűcs Krisztián zenekarával országos turnéra indult, hogy megünnepelje az ikonikus dal születésének évfordulóját. Mint olvashatjuk, a koncertek különleges zenei élményt ígérnek az elmúlt három évtized legmeghatározóbb pillanataival és ikonikus dalaival. November 8-án, Szombathelyen üvölthetjük a boldogságtól a csillagokba, hogy Tudom, hogy szeretsz titokban…
A Szűcs Krisztián zenekar (Benkő Dávid, Hosszú Gábor, Mihalik Ábel, Szűcs Krisztián) ezúttal kiegészül olyan ősrégi barátokkal is, mint Egyedi Péter, aki többek között az egykori Óriás zenekar motorja. A vendégzenekar a FIX ALIBI lesz.

 

