Jó passzban a VéPassz: ma este debütál a színjátszó csoport a vépi művelődési ház színpadán
A kezdet, ha jobban megnézzük, mindig folytatás – mondja Gergye Rezső Bessenyei György-díjas népművelő. A régi tapasztalat újabb megerősítéseként a kultúrházban október 4-én, szombaton este debütál a VéPassz Színjátszó Csoport, amelyben a kiskamasztól a hatvanasig játszanak együtt hétről hétre hónapok óta – Gergye Rezső és Gergyéné Szakály Georgina vezetésével.
„1982-ben Gergye Rezső népművelő megalapította a vépi kultúrházban a Parázs Színpadot. Vépnek van az amatőr színjátszással közös múltja – ebből indulnak ki a szervezők, akik amatőr színjátszó csoport alakításához toboroznak tagokat. Az 1982 és 1987 között működő Parázs Színpad országos elismerést szerzett. 1983. április 16-án megrendezték a Vas megyei falusi amatőr színjátszók első találkozóját Vépen. A 80-as években négy alkalommal volt a településen országos amatőr színjátszó fesztivál. A mai napig a vépi Parázs Színpad az egyetlen falusi színjátszó csoport, amely 1986-ban a Kazincbarcikai Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon előadással jelen volt: Schwajda György Himnusz című darabjával” – így harangozta be a Vas Népe a múlt év őszén, hogy a szándékok szerint ismét színjátszó csoport alakul Vépen. Az előzményekhez hozzátartozik, hogy a Nemzetközi Színházi Olimpia programjában szerepelt egy vépi találkozó 2023-ban – a Parázs Színpad emlékeinek megidézésére.
Vép: kezdet és folytatás
- A kezdet tehát tényleg mindig folytatás. Tavalyelőtt emlékeztek, tavaly ősszel toboroztak – kevebb mint egy év múlva, ma este pedig színpadra lép a VéPassz Színjátszó Csoport a vépi művelődési házban. Natasa: Börzsönyiné Kiricsi Szilvia, Ede: Babai-Mező Gábor, Gizike: Boros Eszter, Lenke : Smidtné Vinczi Réka, Ágik: Babai-Mező Abigél és Bárdi Réka, Yetti: Iszakné Koszorús Judit, Trixi: Kajtárné Lakatos Gabriella, Lotti: Babai-Mező Borka A rendezőpáros, „Georgina & Rezső” a csoport nevében is köszönti a közönséget – és köszönti Rózsa Hajnalka polgármesternek a kezdettől megnyilvánuló bizalmat és támogatást.
- „Örömmel köszöntjük a VéPassz Színjátszó Csoport nézőterén! A mellékelt plakáton biztosan sok ismerős nevet talál. Ők azok, akik ki mertek mozdulni a komfortzónájukból, s a mindennapi családi, munkahelyi elfoglaltságaik mellett egy újabb kihívásra vállalkoztak, színjátszó csoportot alapítottak Vépen. A próbák során keményen dolgoztak, játszottak, nevettek, könnyeztek, s könnyeket fakasztottak. A játszók a Menthetelenek!? című előadásban olyan témát dolgoztak fel, ami különös, mégis mindennapi emberekről szól. Olyan emberekről, akik köztünk élnek, s vágynak letenni azokat a terheiket amiket cipelniük kell. Valamennyien egyedi elhatározásból keresik a kiutat önmaguk számára. Kapaszkodót remélnek akadályoztatásaik legyőzéséhez. (...) Ezeknek az embereknek az összetalálkozásából keserédes történetek bontakoznak ki.” A köszöntő végül Márai Sándort idézi, aki szerint: „Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.” Tulajdonképpen a színjátszó csoport mindennapjainak mottója is lehetne ez a Márai-idézet. Hiszen a játszóknak mindenekelőtt önmagukhoz és egymáshoz kell közelebb jutniuk ahhoz, hogy más figurák bőrébe bújjanak a színpadon. Ráadásul Georgina és Rezső számára a színházcsinálás mindig is közösségépítés volt egyben. Ahogyan most Vépen is legalább olyan fontos, hogy a színjátszó csoport összetartó, hétről hétre találkozó közösségként működik, mint az, hogy produkcióval rukkolnak elő. Természetesen a bemutató fontos állomás a színjátszó csoport életében – ahol a mesterség fogásainak elsajátítására is nagy figyelmet fordítanak –, de az út ezután is folytatódik.
- A passz a VéPasszban nem azt jelenti, hogy bárki kimarad a játékból, hanem azt, hogy továbbadja, játékban tartja a labdát. És mindenekelőtt azt, hogy a ma este debütáló vépi színjátszó csoport jó passzban van.
Jó passzban a VéPasszFotók: Cseh Gábor