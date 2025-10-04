Jó passzban a VéPassz: ma este debütál a színjátszó csoport a vépi művelődési ház színpadán

„1982-ben Gergye Rezső népművelő megalapította a vépi kultúrházban a Parázs Színpadot. Vépnek van az amatőr színjátszással közös múltja – ebből indulnak ki a szervezők, akik amatőr színjátszó csoport alakításához toboroznak tagokat. Az 1982 és 1987 között működő Parázs Színpad országos elismerést szerzett. 1983. április 16-án megrendezték a Vas megyei falusi amatőr színjátszók első találkozóját Vépen. A 80-as években négy alkalommal volt a településen országos amatőr színjátszó fesztivál. A mai napig a vépi Parázs Színpad az egyetlen falusi színjátszó csoport, amely 1986-ban a Kazincbarcikai Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon előadással jelen volt: Schwajda György Himnusz című darabjával” – így harangozta be a Vas Népe a múlt év őszén, hogy a szándékok szerint ismét színjátszó csoport alakul Vépen. Az előzményekhez hozzátartozik, hogy a Nemzetközi Színházi Olimpia programjában szerepelt egy vépi találkozó 2023-ban – a Parázs Színpad emlékeinek megidézésére.

Vép: szombaton este debütál a színjátszó csoport

Fotó: Cseh Gábor

Vép: kezdet és folytatás

A kezdet tehát tényleg mindig folytatás. Tavalyelőtt emlékeztek, tavaly ősszel toboroztak – kevebb mint egy év múlva, ma este pedig színpadra lép a VéPassz Színjátszó Csoport a vépi művelődési házban. Natasa: Börzsönyiné Kiricsi Szilvia, Ede: Babai-Mező Gábor, Gizike: Boros Eszter, Lenke : Smidtné Vinczi Réka, Ágik: Babai-Mező Abigél és Bárdi Réka, Yetti: Iszakné Koszorús Judit, Trixi: Kajtárné Lakatos Gabriella, Lotti: Babai-Mező Borka A rendezőpáros, „Georgina & Rezső” a csoport nevében is köszönti a közönséget – és köszönti Rózsa Hajnalka polgármesternek a kezdettől megnyilvánuló bizalmat és támogatást.

Fotó: Cseh Gábor