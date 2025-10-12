1 órája
Vörösmarty, Petőfi, Gárdonyi - különleges kőszegi kísérlet a magyar irodalom terme
A hazai kultúrtörténelem fontos produktuma született meg 1935-ben, akkor is, ha létrehozói többször csupán kísérletként emlegették.
Nemrég volt a kilencvenedik évfordulója annak, hogy a kőszegi evangélikus leánylíceumban átadták a magyar irodalom termét. A hazai kultúrtörténelem fontos produktuma született meg 1935-ben, akkor is, ha létrehozói többször csupán kísérletként emlegették. Az egyik létrehozó Arató István tanár, az intézmény igazgatója volt, a másik Haranghy Jenő, a budapesti Iparművészeti Iskola tanára, festő, grafikus. Őt az itteni munkáját tekintve célszerűbb inkább illusztrátor-művésznek nevezni. Vörösmarty, Petőfi, Gárdonyi motívumai a falakon.
Arató Szegedről származott, 1909-ben került Kőszegre, matematikát és természetrajzot oktatott, 1917 és 1945 között ő állt az iskola élén. Nyugdíjazása után még néhány évig tanított, 1974-ben, 87 éves korában halt meg. Az osztálytermeket felváltó szakteremrendszerben gondolkodott, ami Magyarországon újításnak számított. A Debrecenben született Haranghy az egyik tanteremben a magyar irodalom 12 művéből vett jeleneteket helyezett el. Két kivétellel ma is ismert művekről van szó, a képek láttán a legtöbbször a verssorok is könnyen az eszünkbe jutnak. Az 1935-ös avatáskor minden kép mellett egy diák állt, s elmondta, elszavalta az oda tartozó verset vagy prózarészletet.
Eddig a két alkotót emlegettük, de az ügynek voltak további szereplői is. Haranghy Jenő kartonra festette a képeket, azokat az Iparművészeti Iskola két díszítőfestést tanuló növendéke, Podlussány Lajos és Bodnár József „vitték föl” a falra. Az ő életútjuk is érdekes, Podlussány például később a Corvin Áruház dekorosztályát vezette, de a lepkék is érdekelték. Amikor 97 évesen meghalt, a rovarászok mint neves lepkegyűjtőt búcsúztatták. 16 000 darabból álló gyűjteményét a Magyar Természettudományi Múzeum őrzi. No, de ne kalandozzunk el nagyon!
1994-ben jelent meg Szűcs György művészettörténész Haranghy Jenőről szóló monográfiája. A kőszegi képeket ő is az életmű jelentős állomásának tekintette.
- A normál méretű teremben a falra festett képek nagyobbnak látszanak, mint amekkorák valójában. Talán nem illúzió, maga az irodalmi mű kerül közelebb hozzánk, amikor felfedezzük a szolgákat a „boglyák hűvösében”. Haranghy kicsit játszik velünk, rejtvényeket ad fel. Van úgy, hogy nem a legismertebb jelenetet örökíti meg, hanem egy másikat, de aztán elvezet bennünket a megoldáshoz. Az apróságnak tűnő dolgokra is ügyel, például arra, hogy milyen legyen a pecsét színe azon a levélen, amit Szilágyi Erzsébet tart a kezében.
Az elképzelés nem tökéletes, de – éppen ezért – érdekes és izgalmas. A körkép (nevezhetjük így, bár nem kör alakú teremben vagyunk), a múltba tekint vissza.
- Vajon alkalmas-e ez a módszer és ez az illusztrációsorozat arra, hogy a diákok és a tanárok érdeklődését az akkori jelen, a XX. század jelentős alkotásai iránt is felkeltse? Amikor Haranghy 1951-ben meghalt, a képek már nem voltak láthatóak, az iskola államosítása után lemeszelték őket. Az, hogy újra „megjelentek”, Komjáthy Kálmán körmendi festőmesternek, néprajzi gyűjtőnek, lokálpatriótának köszönhető. Fiatalként Körmenden az ottani munkáinál segédkezett neki. A művész tisztelőjévé vált, később is mindent megtett azért, hogy műveit megismerjék. Tudott a kőszegi alkotásokról is, 1985-ben a falképeket ő bontotta ki a mész és festékrétegek alól.