Vörösmarty, Petőfi, Gárdonyi - különleges kőszegi kísérlet a magyar irodalom terme

Nemrég volt a kilencvenedik évfordulója annak, hogy a kőszegi evangélikus leánylíceumban átadták a magyar irodalom termét. A hazai kultúrtörténelem fontos produktuma született meg 1935-ben, akkor is, ha létrehozói többször csupán kísérletként emlegették. Az egyik létrehozó Arató István tanár, az intézmény igazgatója volt, a másik Haranghy Jenő, a budapesti Iparművészeti Iskola tanára, festő, grafikus. Őt az itteni munkáját tekintve célszerűbb inkább illusztrátor-művésznek nevezni. Vörösmarty, Petőfi, Gárdonyi motívumai a falakon.

Vörösmarty: Szép Ilonka - amagyar irodalom termében, Kőszegen

Fotó: Orbán Róbert

Arató Szegedről származott, 1909-ben került Kőszegre, matematikát és természetrajzot oktatott, 1917 és 1945 között ő állt az iskola élén. Nyugdíjazása után még néhány évig tanított, 1974-ben, 87 éves korában halt meg. Az osztálytermeket felváltó szakteremrendszerben gondolkodott, ami Magyarországon újításnak számított. A Debrecenben született Haranghy az egyik tanteremben a magyar irodalom 12 művéből vett jeleneteket helyezett el. Két kivétellel ma is ismert művekről van szó, a képek láttán a legtöbbször a verssorok is könnyen az eszünkbe jutnak. Az 1935-ös avatáskor minden kép mellett egy diák állt, s elmondta, elszavalta az oda tartozó verset vagy prózarészletet.

Eddig a két alkotót emlegettük, de az ügynek voltak további szereplői is. Haranghy Jenő kartonra festette a képeket, azokat az Iparművészeti Iskola két díszítőfestést tanuló növendéke, Podlussány Lajos és Bodnár József „vitték föl” a falra. Az ő életútjuk is érdekes, Podlussány például később a Corvin Áruház dekorosztályát vezette, de a lepkék is érdekelték. Amikor 97 évesen meghalt, a rovarászok mint neves lepkegyűjtőt búcsúztatták. 16 000 darabból álló gyűjteményét a Magyar Természettudományi Múzeum őrzi. No, de ne kalandozzunk el nagyon!

1994-ben jelent meg Szűcs György művészettörténész Haranghy Jenőről szóló monográfiája. A kőszegi képeket ő is az életmű jelentős állomásának tekintette.

Nemcsak Vörösmarty-, hanem például Gárdonyi-mű motívumai is a falon. Gárdonyi: Éjjel a Tiszán

Fotó: Orbán Róbert