október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlékezés

2 órája

Egy házasság, amelyből irodalom született

Címkék#Weöres Sándor#csöngei emlékház#Károlyi Amy

A csöngei emlékháznál és kultúrházban idén is megemlékeztek Weöres Sándor és Károlyi Amy házasságkötésének évfordulójáról. A rendezvényen gyerekek, versmondók és zenészek idézték meg Weöres Sándor költészetének és életének melegségét.

Vaol.hu

A csöngei emlékház udvarán gyűltek össze mindazok, akik Weöres Sándor és Károlyi Amy házasságkötésének évfordulóján a költői páros szeretetét és művészetét kívánták ünnepelni. A megemlékezés verssel, zenével és közösségi élménnyel telt – pontosan úgy, ahogyan azt a költő és felesége szerették volna: őszintén, emberközelien és művészettel átszőve.

Ahol Weöres Sándor és Károlyi Amy örökre otthonra leltek
Ahol Weöres Sándor és Károlyi Amy örökre otthonra leltek
Forrás: dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna

Weöres Sándor és Károlyi Amy emlékére: vers, zene és közösség Csöngén

A program első helyszíne az Weöres Sándor Emlékház volt, ahol a kicsik és nagyok egyaránt szavaltak. A legfiatalabb versmondó, a második osztályos Harasztovics Emma nyitotta a műsort a „Tekereg a szél...” című verssel. Őt követték a „Szószövők” irodalmi kör tagjai: Salamon István, Polgárné Dornai Klára és Mészáros Imre, akik Weöres-versek mellett saját költeményeiket is megosztották a közönséggel. Bár az eső eleredt, a lelkes társaság az emlékházba húzódva folytatta a műsort, ahol rövid tárlatvezetésre is sor került.

A délután második felvonása a kultúrházban zajlott, ahol a beledi gyerekek citerán és furulyán kísérték megzenésített verseiket – köztük Weöres és József Attila műveit is. A beledi énekkar népdalokat énekelt és velük együtt dalra fakadt a közönség is. A rendezvény egyik különleges pillanata a pápai Kovács Éva szobrászművész kiállításának megnyitója volt: a rézlemezből készült alkotások finom érzékenységgel idézték meg a magyar költészet nagyjait.

A szobrok között felhangzó Weöres, Márai, Arany és Kányádi-részletek különös harmóniát teremtettek: a szó, a zene és a forma egymásra talált. A résztvevők – Beledről, Répcelakról, Jákfáról, Ostffyasszonyfáról és természetesen Csöngéről – együtt ünnepeltek, a házigazdák pedig szeretettel látták vendégül a jelenlévőket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu