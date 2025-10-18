Egy házasság, amelyből irodalom született

A csöngei emlékház udvarán gyűltek össze mindazok, akik Weöres Sándor és Károlyi Amy házasságkötésének évfordulóján a költői páros szeretetét és művészetét kívánták ünnepelni. A megemlékezés verssel, zenével és közösségi élménnyel telt – pontosan úgy, ahogyan azt a költő és felesége szerették volna: őszintén, emberközelien és művészettel átszőve.

Ahol Weöres Sándor és Károlyi Amy örökre otthonra leltek

Weöres Sándor és Károlyi Amy emlékére: vers, zene és közösség Csöngén

A program első helyszíne az Weöres Sándor Emlékház volt, ahol a kicsik és nagyok egyaránt szavaltak. A legfiatalabb versmondó, a második osztályos Harasztovics Emma nyitotta a műsort a „Tekereg a szél...” című verssel. Őt követték a „Szószövők” irodalmi kör tagjai: Salamon István, Polgárné Dornai Klára és Mészáros Imre, akik Weöres-versek mellett saját költeményeiket is megosztották a közönséggel. Bár az eső eleredt, a lelkes társaság az emlékházba húzódva folytatta a műsort, ahol rövid tárlatvezetésre is sor került.

A délután második felvonása a kultúrházban zajlott, ahol a beledi gyerekek citerán és furulyán kísérték megzenésített verseiket – köztük Weöres és József Attila műveit is. A beledi énekkar népdalokat énekelt és velük együtt dalra fakadt a közönség is. A rendezvény egyik különleges pillanata a pápai Kovács Éva szobrászművész kiállításának megnyitója volt: a rézlemezből készült alkotások finom érzékenységgel idézték meg a magyar költészet nagyjait.

A szobrok között felhangzó Weöres, Márai, Arany és Kányádi-részletek különös harmóniát teremtettek: a szó, a zene és a forma egymásra talált. A résztvevők – Beledről, Répcelakról, Jákfáról, Ostffyasszonyfáról és természetesen Csöngéről – együtt ünnepeltek, a házigazdák pedig szeretettel látták vendégül a jelenlévőket.