A felsőbüki Nagyok évszázada - A politikai elit útjai a kései rendiség időszakában

A felsőbüki Nagyok évszázada című könyvet mutatják be november 3-án hétfőn 17 órától Bükön, a művelődési ház tanácstermében. A kötetről Szijártó M. István szerkesztő mond ismertetést, megemlékezést Melkovics Tamás tart. A megjelenteket dr. Németh Sándor, Bük polgármestere köszönti.

Ez a könyv nem a felsőbüki Nagy család története, hanem Magyarország "hosszú 18. századi" története, amely egyetlen család néhány kiemelkedő tagjának életpályáját vizsgálva kerül bemutatásra a 17. századi előzményektől a 19. század eleji csúcspontig. A kötet főhősei felsőbüki Nagy István alnádor és felsőbüki Nagy József személynök, akik a Királyi Táblán töltötték be a két legmagasabb pozíciót, illetve felsőbüki Nagy Pál, a Hétszemélyes Tábla bírája egyfelől, az uralkodó lojális szolgái, illetve másfelől az ellenzéki politikusként kiemelkedő szerepet játszó felsőbüki Nagy Pál. De nemcsak velük és hivatali kollégáikkal, pályatársaikkal ismerkedünk meg részletesen, hanem általában a kliens-patrónus viszonyok vagy a kancelláriai hivatalviselés jelentőségével, továbbá a családi kapcsolatokkal és házasodási stratégiákkal is. A felsőbüki Nagy család történetének egyes részleteit megvizsgálva általánosabb érvényű következtetésekre jutunk, és kibontakozik előttünk a 18. századi magyar politikai elit történetének képe - olvasható az ismertetésben.