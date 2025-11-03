Feltört bankautomaták Sárváron, műkincsrablás a Louvre-ben - De minden semmi az évszázad magyar lopásához képest

Nemcsak vármegyénket, hanem talán a fél országot lázban tartja miként tudtak ismeretlenek teljesen észrevétlenül kirámolni két pénzkiadó automatát Sárváron. Mint arról a vaol.hu-n beszámoltunk, a főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2025. november 1-jén a hajnali órákban arról érkezett bejelentés, hogy ismeretlenek feltörtek két bankjegykiadó automatát egy sárvári bevásárlóközpontban. Az ügyben dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettének gyanúja miatt indítottak eljárást ismeretlen tettes ellen. A nyomozás érdekeire tekintettel több információt nem adhattak. A történteket a Sárvári Rendőrkapitányság vizsgálja. Az évszázad magyar lopása? Attól tartunk, nem lesz a válasz.

Az évszázad magyar lopása Budapesten történt 1983-ban. Sárváron két bankautomatát törtek fel 2025-ben

Az évszázad magyar lopása - Budapesten

Az 1983. november 5-én, a budapesti Szépművészeti Múzeumban elkövetett betörés során a múzeum hét festményét lopta el egy magyar és olasz tagokból álló bűnbanda. A műkincseket feltételezhetően egy görög milliomos megrendelésére tulajdonították el. Egy képet 1983 decemberében Törökbálinton elásva, a többi hatot 1984 januárjában a görögországi Aigion környékén lévő Panagia Trypiti kolostorban, egy bőröndben találták meg. Az esetet a korabeli sajtó az évszázad magyarországi bűncselekményének nevezte.

1982-ben a Szépművészeti Múzeum külső tatarozása miatt az épület hátsó szakaszát beállványozták. 1982 szeptemberében a régi képtárban egy ideiglenesen telepített riasztót helyeztek üzembe. 1983. augusztus 3-án a riasztó egyik infraérzékelője elromlott, ezért kiiktatták a rendszerből. November 1-jén az ideiglenes riasztó üzemképtelenné vált.

A helyszínelők nem találtak behatolásra utaló nyomot a főbejárat környékén, így annak helyét az első emeleti képtári termeknél keresték. A rendőröknek két fontos technikai körülmény azonnal szemet szúrt, amelyek szinte tálcán kínálták a lehetőséget a tolvajok számára. A Szépművészeti Múzeum épületének hátoldala az Állatkerti út felől fel volt állványozva külső felújítások miatt, mászókagyakorlattá téve az első emeletre való feljutást. Másrészt a riasztórendszerrel nyár óta folyamatos problémák voltak, ha működött is, hol csak hang, hol csak fényjelet adott, augusztus 3-án pedig az egyik érzékelő teljesen leállt. A rendőrség ellenőrizte az intézmény belső naplóját, amelyből kiderült, hogy már október 20. óta működésképtelen volt az infrarendszer, így azóta folyamatosan, vagyis a rablás idején is kikapcsolva tartották. A belső állapotokat jól szemlélteti, hogy az egyik bejegyzés szerint a képtár egyik riasztójának a másolati kulcsát a gondnoknő október 31-én (véletlenül?) elvitte. Még ha járt is volna a környéken valaki a betörés idején, akkor sem biztos, hogy komolyabban megzavarja a tolvajokat, mivel a korabeli gazdasági takarékosság miatt a közvilágítás erejét is csökkentették - írja a rubicon.hu.

A képek akkori becsült értékét 1 milliárd 436 millió forintban határozták meg nemzetközi biztosítási áraik alapján. Ez akkor olyan elképzelhetetlen összeg volt, hogy alig tudták kimondani is, szó szerint gyakorolniuk kellett. (Az akkori összeg mai értéke nagyjából 72 milliárd forintnak felel meg)

A rendőrök visszaemlékezései szerint gyakorlatilag az egész ország hirtelen önjelölt nyomozóvá változott. Százával kapták a bejelentéseket, amelyek mindegyikét a nyomozóknak meg kellett vizsgálniuk és ki kellett zárniuk. A magyar médiatörténet érdekes momentuma, hogy a nyomozás haladásával párhuzamosan több adásban is pontosították az eddigi nyomokat, tárgyi bizonyítékokat.