Eladó az egyik legnagyobb könyvesbolt Szombathelyen

Szombathely önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló szombathelyi 6225/A/3 hrsz.-ú, Király utca 17. fszt. 3. szám alatti, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan licitálás útján történő értékesítésére - bukkantunk rá a hirdetésre az egyik ingatlanos oldalon.

Legutóbb könyvesboltként üzemelt, jelenleg üresen áll a szombathelyi üzlet

Forrás: ingatlan.jofogas.hu

Az üzlethelyiség tégla szerkezetű épületben helyezkedik el, amelynek építése az 1930-50-es évekre tehető, az 1990-es évek végén felújításra került. Víz, villany, klíma van az ingatlanban. Burkolata: járólapos, és padlószőnyeges. Fa szerkezetű nyílászárókkal ellátott.

