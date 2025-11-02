Hagyományok Háza: Népművészeti Jelentésről, Csoóri Sándor Programról kérdeztük Both Miklóst

Mint arról korábban írtunk, Közösségi szőttes címmel rendeztek konferenciát Velem községben szerdán. A Hagyományok Háza Hálózata által szervezett, a Petőfi Kulturális Program keretében megvalósuló Közösségi Szőttes Konferenciasorozat velemi rendezvényének helyszíne a Stirling-villa volt.

Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója Velemben, a Közösségi szőttes című konferencián

Fotó: Szendi Péter

Podcastunkban a Hagyományok Háza főigazgatója

Podcastunkban Both Miklóst, a Hagyományok Háza főigazgatóját az első Népművészeti Jelentésről és a Csoóri Sándor Program tapasztalatairól Tömböly Ágnes kérdezte.