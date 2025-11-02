vaol.hu podcast
Hagyományok Háza: Népművészeti Jelentésről, Csoóri Sándor Programról kérdeztük Both Miklóst
Mint arról korábban írtunk, Közösségi szőttes címmel rendeztek konferenciát Velem községben szerdán. A Hagyományok Háza Hálózata által szervezett, a Petőfi Kulturális Program keretében megvalósuló Közösségi Szőttes Konferenciasorozat velemi rendezvényének helyszíne a Stirling-villa volt.
Podcastunkban Both Miklóst, a Hagyományok Háza főigazgatóját az első Népművészeti Jelentésről és a Csoóri Sándor Program tapasztalatairól Tömböly Ágnes kérdezte.
