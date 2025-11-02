november 2., vasárnap

59 perce

Hagyományok Háza: Népművészeti Jelentésről, Csoóri Sándor Programról kérdeztük Both Miklóst

Címkék#Hagyományok Háza#vaol podcast#Közösségi Szőttes Konferenciasorozat#Velemben#Hagyományok Háza Hálózat#Both Miklós#Csoóri Sándor Program

Vaol.hu

Mint arról korábban írtunk, Közösségi szőttes címmel rendeztek konferenciát Velem községben szerdán. A Hagyományok Háza Hálózata által szervezett, a Petőfi Kulturális Program keretében megvalósuló Közösségi Szőttes Konferenciasorozat velemi rendezvényének helyszíne a Stirling-villa volt.

Hagyományok Háza
Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója Velemben, a Közösségi szőttes című konferencián 
Fotó: Szendi Péter

Podcastunkban a Hagyományok Háza főigazgatója

Podcastunkban Both Miklóst, a Hagyományok Háza főigazgatóját az első Népművészeti Jelentésről és a Csoóri Sándor Program tapasztalatairól Tömböly Ágnes kérdezte.

 

 

vaol.hu podcast

A dosszié további cikkei
