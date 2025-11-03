november 3., hétfő

Gyász

44 perce

Elhunyt a szombathelyi könyvtár egykori, nagyra becsült munkatársa

Címkék#Dr Köbölkuti Katalin#Berzsenyi Dániel Könyvtár#munkatárs

A szomorú hírt a Berzsenyi Dániel Könyvtár közölte. Egykori kollégái búcsúznak dr. Köbölkuti Katalintól.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár közösségi oldalán tette közzé a hírt: november másodikán elhunyt dr. Köbölkuti Katalin, a könyvtár egykori tudományos munkatársa, a helyismereti gyűjtemény vezetője.

Forrás: Berzsenyi Dániel Könyvtár

Köbölkuti Katalin 1954-ben született Szombathelyen, és egész életében a város kulturális életének elhivatott szereplője volt. 1977-ben kezdett dolgozni a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban, ahol később tudományos kutatóként, osztályvezetőként és szerkesztőként is maradandót alkotott.

Nevéhez fűződik több helytörténeti és életrajzi kötet, köztük a Szombathelyi tudós tanárok sorozat, valamint a Vasi életrajzi bibliográfiák több darabja. Szakmai alapossága, segítőkészsége és közösségépítő munkája révén nagy tisztelet övezte mind kollégái, mind a helytörténeti kutatók körében.

Több elismerésben is részesült: 2004-ben Bibliotéka Emlékérmet, 2005-ben Pável Ágoston Emlékplakettet, 2012-ben pedig a „Szülőföldünkért” díszoklevelet vehette át - írják róla a bejegyzésben.

Így búcsúzik a könyvtár

- Szakmai elhivatottsága, tudása, kiemelkedő kapcsolatteremtő képessége egyedülálló volt. Nagy hozzáértéssel, segítőkészen támogatta a helytörténeti kutatók tevékenységét. Közel négy évtizedes munkája számottevően gazdagította Szombathely könyv- és könyvtári kultúráját. - írják közleményükben.

Dr. Köbölkuti Katalin tudása és személyisége pótolhatatlan veszteség nemcsak a könyvtár, hanem egész Szombathely kulturális közössége számára.

 

