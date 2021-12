– Jól éreztem magam Pakson, pályára léptem az első csapatban és a B csoportos gárdában is. Vagyis amiért Paksra igazoltam, a játéklehetőség miatt, azt bőven megkaptam – mondta Verasztó Péter. – Több paksi csapattársammal ma is tartom a kapcsolatot. Egyébként érdekes csapat az ASE, szerintem csalóka a tabellán elfoglalt helyezése. Hiszen a magyar magja Eilingsfeld Jánossal vagy éppen Kovács Ákossal együtt maradt, van két amerikai pontfelelőse, valamint három harcos délszláv játékosa. A kerete sem szűk, nyolc embert tud rotálni a szakmai stáb, és bátran nyúlhat a fiatalokhoz is. És ugye három mecscsét is csak egyetlen ponttal vesztette el – ha kicsivel több szerencséje van, akkor most stabil középcsapatként érkezik Szombathelyre. Voltak sérült és beteg játékosai. Szerintem a bajnokság második felében ki fog egyenesedni. A közvélemény kötelező győzelmet vár tőlünk, de mi nem vesszük félvállról ellenfelünket.