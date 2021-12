Jól kezdte a mérkőzést a Haladás VSE, 4-5 ponttal is vezettek Mucsi Péter tanítványai, ám jött egy holtpont, amin nem tudtak átlendülni a lányok. Kellő koncentráció híján szétcsúszott a Hali játéka, ez kihatással volt a második szettre is, aminek a vége felé ugyan összekapta magát a házigazda, de fordítania nem sikerült. A harmadik etap már jobban nézett ki az előző kettőhöz képest, szettlabdái voltak a Haladásnak, de a döntő szituációkban ismét megremegtek a szombathelyi kezek, így a veszprémiek győztesen távoztak Szombathelyről. Mucsi Péter lányai egy győzelemmel, négy vereséggel, négy szerzett ponttal jelenleg az ötödik helyet foglalják el a hét csapatot számláló NB II.-es röplabdabajnokság C csoportjában.

Döntő pillanatokban rontottak a Hali röpisei

Fotó: Cseh Gábor