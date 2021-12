Székely Tibor: – Az első félidőben jól futballoztunk, sokat birtokoltuk a labdát, mindig akadt üres játékosunk. Helyzetkialakításban is ellenfelünk fölé nőttünk, lőttünk egy szép gólt, és még szerezhettünk volna kettőt. Szünet után is jól futballoztunk, de a hazaiak jól cseréltek, ezáltal felgyorsult a játékuk, és elkerülhető gólokkal ugyan, de megfordították az eredményt. Mi is váltottunk, beállt két fiatal, Kiss-Lantos és Varró, velük megpróbáltuk mi is gyorsabbá tenni futballunkat – bevált, és kiegyenlítettünk. Megérdemeltük a döntetlent.