Több öszszecsapás is komoly szurkolótábor előtt, remek hangulatban zajlott. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, mindössze 12 mérkőzés maradt el az eső miatt. De ezeket a meccseket is még az őszi szezon vége előtt lejátszották a csapatok. Az őszi szezonban hat csoportban 60 csapattal 262 mérkőzés volt, így több mint 700 amatőr sportolót, futballistát sikerült megmozgatni, ami szerintem elég szép eredmény – zárta szavait Vargyas Miklós.