A Haladás rögtön letámadta ellenfelét. A hazaiak stabilan védekeztek, veszélyesen kontráztak. A szombathelyiek jobbára átlövésekkel veszélyeztettek. Vas törte meg a jeget, amikor Dávid jobbról beemelt szögletét a hosszún érkezve kapásból a kapuba lőtte (0-1). A folytatásban is vasi lábakon vándorolt a labda, de küzdelmes meccsre kényszerült a Haladás. Olyannyira, hogy a vendéglátó egy szép akció végén egyenlített (1-1) – megérdemelten. De még ki sem ünnepelhették magukat a hazaiak, amikor ismét megszerezte a vezetést a HVSE: Dávid ezúttal balról gurította be a szögletet, Vas lapos lökete a lábak között talált utat a kapuba (1-2). Ám könnyelműen játszott a Haladás, többször is helyzetbe került a Nyírgyulaj, és egy ziccert értékesítve ismét egyenlített (2-2). Egyenrangú felek csatáztak. Időt is kért Juanra mester. Feljavult a vasiak játéka, sorra dolgozták ki a helyzeteket. A Nyírgyulajnak kevesebb helyzet is elég volt a gólhoz, megszerezte a vezetést (3-2). A Haladás nyomott tovább: az első félidő utolsó percében Henrique szúrta kapura a labdát, Opre ismét védett, a kipattanóra érkezett Dávid és a léc alá bombázott (3-3). Paprikás hangulatú összecsapásnak vetett véget a szünet.