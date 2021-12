Aztán Alasztics védett rövid időn belül kétszer is nagyot. Majd Hajmási találta el a kapufát – hullámzott, megélénkült a meccs, a vendégeknek is kockáztatniuk kellett. A szombathelyiek nem elégedtek meg a háromgólos vezetéssel, tetemes előnyük birtokában is próbáltak újabb gólokat szerezni. Egy Szalmás-Henrique támadás végén utóbbi gyönyörű mozdulattal a léc fölé emelt. Növelte előnyét a vasi csapat, a 29. percben Dróth büntetőből magabiztosan lőtt a jobb sarokba (4-0). A zöld-fehérek uralták a meccset, lendületesen, jól játszottak.