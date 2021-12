A szombathelyi együttes vasárnap parázs hangulatú, kemény meccsen 1-0-ra kikapott a Vasastól, így jelenleg 31 ponttal a negyedik helyen áll a tabellán. Hátránya azonban így is csak két pont az éllovas angyalföldiek, egy-egy a második és harmadik Diósgyőr és Kecskemét mögött. A vasiak­nak fontos lenne a Siófok elleni három pont megszerzése, már csak azért is, mert a következő körben Kecskeméten vívnak tévés rangadót – egy győzelemmel nyugodtabban utazhatnánk a Hírös városba. A 21 egységgel a 11. helyen álló siófokiak négy nyeretlenül megvívott bajnokit követően legutóbb odahaza 4-1-re verték a sereghajtó Tiszakécskét. A siófokiaknál szerepel többek között a volt szombathelyi Jagodics Bence és Szakály Attila. De a Balaton-partiakat erősíti a rutinos Szakály Dénes és Nikházi Márk is. A Siófok legeredményesebb játékosa a hatgólos, korábban a Budapest Honvédban is szereplő Cipf Dominik.