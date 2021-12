- A Szolnok az elmúlt évek egyik legjobb csapata, nem véletlenül, hiszen nagyon tapasztaltak, legjobb játékosaikat pedig meg tudják tartani, így hatékonyan szerepelnek – jellemezte a Rába-partiak soron következő ellenfelét Konsztantinidesz mester. – A támadásépítésük kiváló, viszont védekezésben ők is hibáznak, ezért is kell őket hibára kényszeríteni. Hazai környezetben lépünk pályára, amit ki kell használnunk és nem szabad hagyni, hogy a saját játékukat érvényesítsék. Subotic és Cakarun nagyon tapasztalt játékosok, mellettük ott van még a rendkívül ponterős Badzim is – nehéz meccsre számítunk, ugyanakkor hazai környezetben kötelező a győzelem. Úgy számolunk, hogy minden hazai mérkőzésünket be kell húznunk – fogalmazott a körmendiek trénere.