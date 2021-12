– Az elmúlt másfél kimaradó és nehéz év után örömmel vettük, hogy tíz csapat benevezett bajnokságra – mondta Esztergályos Róbert, a sorozatot szervező Vas Megyei Kosárlabda Szövetség ügyvezetője. – Elnézve a többi megyét, bizony sok bajnokság létszámgondokkal küzd – ami a jelenlegi nehéz egészségügyi helyzetben érthető is. Legutóbb a 2018/2019-as szezon végén hirdettünk bajnokot, akkor a 9700.hu Ingatlaniroda diadalmaskodott. Most nehéz esélyeket latolgatni, hiszen a vírus bármikor közbeszólhat, illetve adódhatnak teremproblémák is. De bízunk a legjobbakban – részünkről mindent el fogunk követni, hogy a bajnokság zavartalanul lebonyolódjon, hogy a csapatok élvezzék a kosárlabdát.