Rendkívül szoros csatát hozott az első szett, amelyben a figyelmetlenség és a nyitásfogadás okozta a szombathe­lyiek vesztét. Ez kihatással volt a második játszmára is, amihez társult még a hálónál egy kis bizonytalanság is. A folytatásban váltott a SZoESE, módosult a hadrend és a taktika, aminek eredményeként gyökeres fordulat állt be a találkozón. Magabiztosabbak lettek Bodzer Attila lányai, centerjáték helyett inkább a szélekre helyeződött a hangsúly, ami végül sikerre vezetett. A ha­zaiak jelentős hátrányukat ledolgozva nemcsak visszajöttek a meccsbe 0-2-ről, hanem meg is tudták fordítani az állást, óriási győzelmet aratva a vendég győriek ellen.