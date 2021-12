Fordulás után az előző meccseket sérülés miatt kihagyó Benke két triplával nyitott. A Falco pedig nagy rohamokkal. Kezdett nagyon gyorsan eldőlni a mérkőzés sorsa – labdaszerzés után Váradi, majd Perl is zsákolt (23. perc: 61-44). Természetesen paksi időkérés szakította meg a játékot. Fel is tudott pörögni a vendég – próbált visszajönni a meccsbe. Valamelyest fel is zárkózott. Főleg azért, mert több helyzetét is elkönnyelmüsködte a házigazda (27. perc: 66-53). De aztán ismét ritmust váltott a Falco, és ismét helyreállt a rend. Többször is lejárt például a vendégek támadóideje. Hazai oldalon Barac kapta el nagyon a fonalat, de Perl is remekelt.