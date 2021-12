A kerékpározás során egy háromfős első sor után 24 fős üldöző boly alakult ki. A versenyzők nagyon kemény tempót mentek kerékpáron. Az első hármasból az Európa-bajnok Graf szállt le elsőként, az Európa-bajnoki dobogós angol és Amerika-bajnok amerikai versenyzők is buktak, és így csak az üldöző boly után értek be a depóba. Zalánból is sokat kivett még a kerékpározás, és végül a 29. helyen ért célba élete első vb-jén. Mindenképpen dicséret illeti a kőszegi sportolót, hiszen úszásban és kerékpáron már a vb-n is felvette a legjobbak tempóját, még úgy is, hogy ifjúsági korú versenyzőként indult az erőpróbán.