A hazai csapat győzelmi kényszerrel lépett pályára ezen a mérkőzésen. Az első 15 percben a vendégek szervezték a játékot, többet birtokolták a labdát. Ennek eredményeként egy szép mélységei kiugratásból meg is szereztek a vezetést. A hazaiak nem törtek össze a kapott gól után, egy kihagyott helyzettel jelezték, hogy van keresnivalójuk a mérkőzésen. Előbb Piros Dominik használta ki a védelem pontatlanságát, majd egy kontra támadásbol Csonka Dániel szerzett gólt, ezzel néhány perc leforgása alatt fordított a rábapatyi csapat. A félidő végén egy szerencsétlen hazai felszabadítási kísérlet után szerzett gólt a vendég csapat, így 2-2-es döntetlennel fordultak a csapatok. A második félidőben is adódtak helyzetek itt is, ott is, viszont a hazaik egy pontrúgásból előnyt szereztek és ezzel megnyerték a mérkőzést. Összességében a hazaiak akaratukkal fölé tudtak nőni az amúgy szervezetten es szimpatikusan játszó vendég csapatnak egy kimondottan jó iramú mérkőzésen.