Az őszi utolsó mérkőzésen a tartalékos hazai csapat nem pörgött fel eléggé, így a vendégek szerezték meg a vezetést, amit egy szép átlövéssel egalizált a Szarvaskend. A második félidőben is a vendégek rúgtak előbb gólt, majd az egyenlítés után egy perccel ismét vezetett a Senye. Ám a hazaiak harmadszor is egyenlítettek, de a győzelemhez már nem volt elég idejük. A hazaiak 1-1-nél 11-est hibáztak, 30 percet ember­előnyben játszottak, de ez is kevés volt a harcos, szervezett Bajánsenye ellen – a vendég megérdemelten szerezett egy pontot, sőt…