Hámori Luca ezzel kilencedik magyar bajnoki címét gyűjtötte be. Hökkön Balázs (serdülő, 57 kg) egy jól időzített, fejre mért ütésnek köszönhetően a második menetben döntő fölénnyel nyerte első meccsét. A folytatásban sem lassított, az első menetben ugyancsak döntő fölénynyel múlta felül riválisát. A fináléban is remekül bokszolt, bravúros győzelemmel állhatott a dobogó legfelső fokára. Rába Noémi (serdülő, 51 kg) jól kezdett, a második menetben lezárta első meccsét. A döntőben pedig hatalmas tempót diktálva aratott győzelmet, és begyűjtötte a kőszegi klub harmadik magyar bajnoki címét. Kiss Áron, Ujhelyi Barna és Csányi Attila első mérkőzésén kikapott – számukra a rutinszerzés volt a cél. Németh Dóra (serdülő, 51 kg) is vereséget szenvedett az elődöntőben, így bronzéremmel zárta az ob-t.