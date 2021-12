Történelmi napokat él a Falco. A Bajnokok Ligája utolsó fordulójában ugyanis a csoportelsőségért lép pályára – ilyen „magasságokban” még nem járt magyar kosárcsapat. Ha a Falco legyőzi lett riválisát, akkor egyenes ágon bejut a legjobb 16 közé, a következő – négy csapatot felvonultató – csoportkörbe. Ha esetleg kikap a Rigától, és a másik meccsen a Treviso legyőzi a vendég Athént (mire jó esély van), akkor is folytatódik a szombathelyi gárda BL-kalandja, mert ebben az esetben egy oda–visszavágós párharcot játszik majd egy egyelőre ismeretlen riválissal a 16 közé jutásért. A Falco vasárnap Debrecenben elvesztette hazai veretlenségét, 88-90-re kapott ki – Perl Zoltán nélkül.

– Nem játszottunk rosszul Debrecenben, kicsit talán tompább volt a társaság, érződött a sok utazás, a feszített menetrend, az athéni BL-csata okozta fáradtság – vélekedett Perl Zoltán. – Én betegség miatt el sem utaztam Debrecenbe, a monitor előtt ülve követtem figyelemmel az eseményeket. Nem történt tragédia, nem lehet minden meccset megnyerni, nem lehet veretlenül letudni egy egész szezont – de ha a folytatásban is minden 12 győztes meccsre jut egy vereség, akkor nem lesz gond. Alapvetően az okozta a vesztünket Debrecenben, hogy rengeteg büntetőt kihagytunk, és ne feledjük, hogy az ellenfél az utolsó egy percben három triplát is dobott – talán volt némi szerencséje a DEAC-nak, igaz, védekezhettünk volna jobban is. De nem érünk rá keseregni, hiszen máris itt az újabb feladat!

A Falco október végén 80-74-re nyert Rigában, vagyis nem tűnik lehetetlen küldetésnek az újabb győzelem. Igaz, a Riga igen beindult, sorra nyeri a meccseket, magabiztosan vezeti a közös lett-észt liga tabelláját – 12 győzelemmel, egy vereséggel. A BL előző körében pedig legyőzte az olasz Trevisót (74-71). Nem lesz egyszerű dolga a Falcónak.

– Küzdelmes, kiélezett meccsre, kemény, fizikális csatára számítok – folytatta Perl Zoltán. – Ellenfelünk nagyon összeállt, lendületben van, duzzad az önbizalomtól. Lettországban azért nyertünk, mert remekül védekeztük, kivettük a játékból riválsiunk legjobb dobóit – a Riga ugyanis életveszélyes távolról. A kulcs ismét a jó védekezés, a szervezett csapatmunka lesz. Szeretnénk győzni, szeretnénk kiszolgálni a szurkolóinkat – úgy tudom, hogy óriási az érdeklődés a meccs iránt, telt ház előtt léphetünk pályára. Nincs teher nyomás, inkább kellemes terhet cipelünk. Bizonyára nem sokan hittek abban, hogy az utolsó BL-csoportkörnél még harcban leszünk a csoportelsőségért. De ha már idáig eljutottunk, meg akarjuk ragadni a lehetőséget – a saját kezünkben van a sorsunk! Motiváltan, feldobott állapotban várjuk a mérkőzést – én is edzésbe álltam, játszani fogok. És számítunk szurkolóink segítségére.

A Falco KC ismét csatlakozott egy adománygyűjtéshez, a klub honlapján az alábbi közlemény jelent meg:

A csapat és szurkolóink ismét összefognak egy nemes ügyért.

Évről-évre a karácsony előtti utolsó hazai mérkőzésünkön egy nemes cél érdekében gyűjtést szerveztünk, ahol szurkolóink mindig egységesen léptek fel. Hol nehéz sorsú gyerekeknek, családoknak, hol szervezeteknek gyűjtöttünk, és ez idén sem lesz másképp.Az idei gyűjtésen a Katolikus Karitász Szombathelynek segítünk. A szervezet karitatív tevékenységet végez, a szombathelyi rászorulóknak segít nap, mint nap. Az elmúlt év a pandémia okozta megbetegedések, korlátozások, munkahelyvesztések miatt nagyon nehéz volt, ezért is hívjuk SZURKOLÓINKAT, hogy a karácsony közeledtével segítsük a rászorulókat. A megkeresésünkre a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász elmondta, hogy főleg gyerekjátékoknak és tartós élelmiszereknek örülnének, mert a jelenlegi helyzetben ezekből a termékekből van a legkevesebb.Hogyan lehet adományozni? A 2021.12.22-én 20:00 órakor kezdődő VEF Riga elleni Bajnokok Ligája mérkőzésünk során a főbejáratnál egy szépen feldíszített karácsonyfát kell keresni. Oda lehet letenni a Karitásznak szánt adományokat. Az adományokat – amennyiben módjuk van rá – kérjük cipősdobozba csomagoljátok és úgy tegyétek a fa alá.