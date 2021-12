Az év utolsó mérkőzésére készültek a csapatok. A Haladás az első fordulóban Tóth Milán góljával 1-0-ra nyert Pécsett. A hazaiaktól Debreceni Zalán, Tóth Máté és Délczeg Gergely hiányzott sérülés miatt.

Szombathelyi Haladás–Pécsi MFC 0-1 (0-1). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 743 néző, NB II.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Kárpály M. (Horváth Z., Bede T.).

Haladás: Rózsa – Kállai K., Mocsi, Németh M., Bosnjak (Devecseri, 57.) – Csilus, Holdampf, Kiss B. (Kállai Z., 78.), Szekér (Monori, 63.) – Horváth R. (Doktorics, 78.), Tóth Milán (Guzmics, 78.). Edző: Németh Szabolcs.

PMFC: Helesfay – Dávid, Katona, Prekler, Bíró – Rácz, Marques-Airosa, Kövesdi (Tölgyesi, 69.), Károly – Tihanyi (Svedyuk, 65.), Geiger. Edző: Vas László.

Gólszerző: Bíró (5.)

5. perc: Bíró cselezte be magát jobbról és a szólója végén középről, 12 méterről higgadtan lőtte ki a hazai kapu bal alsó sarkát (0-1).

19. perc: Csilus küldött egy bombát jobbról, közelről, éles szögből kapura, a pécsi hálóőr azonban védett.

21. perc: Kállai jobb oldali beadása a bevetődő pécsi védő kezében elakadt a 16-oson belül – Káprály játékvezető azonban érthetetlen módon úgy ítélte meg, hogy a 16-oson kívül történt a kezezés...

45. perc: Egy szöglet után kavarodásnál Csilushoz került a labda, a közeli lövését Helesfay a levegőben úszva tolta szögletre.

72. perc: Tölgyesi húzott kapura, majd a 16-oson belülre érve két védő gyűrűjében kissé jobbról lőtt, ám Rózsa lábbal védett.

A Pécs kezdett aktívabban, Rózsának már az első percben nagyot kellett védenie egy megpattanó lövésnél. És a folytatásban is nyomott a vendég – a nyomás pedig gyorsan góllá érett. A folytatásban próbálta rendezni a sorait a Haladás, de szívós ellenfélnek bizonyult az előző öt bajnokiját nyeretlenül megvívó PMFC. Közben a játékvezető nagyot hibázott, nem adott meg egy teljesen egyértelmű 11-est a Haladásnak. Ez mintha felpaprikázta volna a hazaiakat, rákapcsoltak, átvették az irányítást, beszorult a Pécs. A mezőnyfölény átlövésekben, beívelésekben mutatkozott meg. Igazán nagy szombathelyi helyzet nem alakult ki, mert a vendég szervezetten védekezett, ha pedig kellett, szabálytalanságokkal tördelte a játékot. Nagy szombathelyi nyomásnak vetett véget a szünetet jelző sípszó.

Fordulás után is a hazaiaknál volt többet a labda. De a pécsiek roppant kellemetlen stílusban futballoztak, estek-keltek a játékosok, többször kértek ápolást – húzták az időt. Ráadásul a játékvezető is lefújt minden apróbb szabálytalanságot, így nem is alakulhatott ki folyamatos játék. De a percek peregtek, őrizte előnyét a vendég. Feszült hangulat uralkodott a pályán, potyogtak a sárga lapok. Közben leült a meccs, megtört a Haladás lendülete. Sőt, a hazaiak kénytelenek voltak egyre több kockázatot vállalni, ami kedvezett a kontrára berendezkedő Pécsnek. Az utolsó szűk negyed órára hármas cserével probált frissíteni a hazaiak szakmai stábja. A hajrában sorra rogytak a gyepre a pécsi játékosok – rövid ápolás után természetesen mindenki meggyógyult. Végül négy perc hosszabbítást ítélt a játékvezető. De nem tudott egyenlíteni a Haladás.

A papírforma hazai győzelmet ígért, de ezúttal nem volt lendület a szombathelyiekben, főleg támadásban mutattak keveset – így fájó, nem várt vereséget szenvedtek.