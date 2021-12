Tróbert József 1995 óta, azaz 26 éve tekézik. Szentgotthárdon kezdte pályafutását, aztán Herenden, az ausztriai Fürstenfeldben, Répce­lakon játszott, majd visszatért Szentgotthárdra. Szerepelt a Szuperligában, az NB I-ben, jelenleg pedig a gotthárdiak NB II-es csapatát erősíti. Korábban játszott az U23-as válogatottban is. Kilenc éve a Szentgotthárdi VSE edzője és szakosztályvezetője. A héten nagy megtiszteltetés érte: a fiú utánpótlás válogatott szövetségi kapitányává nevezték ki. Ez azt jelenti, hogy a szentgotthárdi edzőhöz tartozik az U14-es, U18-as és U23-as korosztály irányítása.



– Nagy megtiszteltetés, hogy az én pályázatomat találta a legjobbnak a szövetség – mondta Tróbert József. – Úgy érzem, tudok segíteni a fiatal játékosoknak. A két munka megfér egymás mellett, tehát Szentgotthárdon ugyanúgy dol­gozom tovább, mint eddig. Büszkék vagyunk rá, hogy Szentgotthárdról Cserp­nyák Martin, Karba Noel, Karba Bence személyében eddig is szerepeltek korosztályos válogatottban játékosok. Az, hogy én lettem a kapitány, számukra semmilyen előnyt sem jelent – sőt. Ugyanis nap mint nap látom őket az edzéseken, mindig bizonyítaniuk kell. Ami a többieket illeti, első lépésben fel kell mérnem, hogy az országban kik jöhetnek szóba a válogatottban, aztán – egy későbbi időpontban – edzőtábort tartok. Kicsi a merítési lehetőség, ezen is jó lenne változtatni. Májusban Észtországban előbb U18-as világkupát, majd U23-as világbajnokságot rendeznek. Azt szeretném elérni, hogy a játékosok fejlődjenek, és ha fejlődnek, jönnek majd az eredmények is. Az utóbbi időben kisebb lemaradásunk keletkezett a nemzetközi mezőnyhöz képest, szeretném, ha felzárkóznánk.