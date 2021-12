Fordulás után folytatódtak a Falco-rohamok. Per pontjai majd Benke triplája után egyenlített a házigazda (22. perc: 40-40). Aztán következett egy közel két perces gólcsend, nagy rohanással, elkapkodott, kihagyott hazai ziccerekkel - nem tudta átvenni a vezetést a Falco. De űzte, hajtotta ellenfelét. Sőt, Somogyi dudaszós triplával ismét egyenlített (27. perc: 45-45). Óriási csatát vívtak a felek, kőkeményen védekeztek, tombolt a közönség. Hiába küzdött nagyot a Falco, Perl büntetőivel egy pontra zárkózott, de nem tudott fordítani. A negyedik negyed 51-52-es állásról kezdődött.

De csak megtörtént a várva várt fordítás: Barac duplája után először vezetett a mérkőzésen a Falco! Majd bevágott két büntetőt is (33. perc: 55-52). A továbbra is kinti dobásokra építő Riga azonban tartotta a lépést. A sokadik leindításból született gyors Falco-kosár után viszont időt kért a vendég (35. perc: 63-57). Letámadott, sokat futott, szervezetten játszott a Falco - nehezen került helyzetbe a Riga. Clark táltosodott meg hazai oldalon, zsinórban két triplát is dobott - kiélezett helyzetben. Ekkor már a Falco kezében volt a meccs. És mintha kezdett volna fáradni a Riga, egyre több dobást hibázott (37. perc: 66-59). Fogyott az idő, nem mozdult az állás. Az utolsó perc így 66-59-es állásról kezdődött. Golomán zsákolt egy óriásit (68-59) - ekkor már ünnepelt a közönség! Az utolsó másodperceket pedig lepörgették a csapatok.

Bravúros győzelmet aratott, nagy csatát nyert a Falco, így bejutott a Bajnokok Ligája legjobb 16 csapata közé - folytatódik a BL-kaland! A hálás közönség nagyot ünnepelt, visszahívta a pályára az öltözőből a csapatot. Nagyszerű karácsonyi ajándékkal kedveskedett szurkolótáborának - és a magyar kosárlabda kedvelőinek - a szombathelyi együttes.