Nagy lendülettel estek egymásnak a csapatok. A Haladás pedig Henrique bombájával gyorsan előnybe került. Letámadott, űzte, hajtotta ellenfelét a szombathelyi együttes. Kemény csatát vívtak a felek, gyűltek a faultok mind a két oldalon. A Haladás remekül védekezett és kapura is veszélyesebbnek tűnt ellenfelénél – de több ígéretes lehetőséget is elpuskázott. Aztán a 16. percben a hatodik Haladás-fault után kisbüntetőt rúghatott az Uragan. Gyimesi védett, de a játékvezető megismételtette a büntetőt – Gyimesi ismét védett! Meglehetősen paprikás hangulatban folytatódott a meccs. Szűk egy perccel a félidő vége előtt a Haladás is kisbüntetőhöz jutott. Dróth pedig nem hibázott. Így 2-0-ás szombathelyi előnyt mutatott a szünetben az eredményjelző. Nagy csatát megszakítva vonultak pihenőre a csapatok.