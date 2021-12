Visszatérve a pihenőről Sipos egy bombagóllal gyorsan szépített (1-2). És a Haladás rohamozott tovább. Szorult a Levante, de sorra maradtak ki a szombathelyi helyzetek. Forrtak az indulatok, potyogtak a sárga lapok. A vasi nyomás pedig góllá érett, Dóth egyenlített, nagy erővel sarkalta a kapu elé a labdát, ami egy hazai lábon irányt váltva perdült a kapuba (2-2). Most már a győzelemért hajtott a Haladás – vészkapus játékra váltott. Közben kapufát rúgott a kontrákra berendezkedő Levante. Gyimesi szép védésekkel szállt be a megsérülő Alasztics helyére. Bevetette a vészkapust a Levante is – és egy38. percben szerzett góllal meg is nyerte a meccset (2-3). Közel volt a bravúrhoz, nagy csatában bukott el a Haladás.