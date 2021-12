Az éllovas, címvédő Haladás esélyesként lépett pályára az újonc, nyeretlen, sereghajtó Kistarcsa vendégeként.

Kistarcsa Futsal–Haladás VSE 5-4 (1-2). Gyál, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Kovács G., Karsai R. (Blum D.).

Kistarcsa: Boholy – Dolhai, Kövesdi, Bita, Méhes. Csere: Horváth B., Ribai, Besnyő, Kavalecz, Gregus, Barabás M., Mezőfalvi, Verhoczki, Barabás Á. Edző: Sohár Zoltán.

HVSE: Homlok – Hajmási, Dávid, Gerencsér, Rezala. Csere: Gyimesi (kapus), Kovács M., Szalmás, Luiggi Longo, Dróth, Sipos, Vatamaniuc-Bartha. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Gól: Barabás M. 2 (5., 33.), Méhes 2 (22., 26.), Rezala (33., öngól), ill. Dávid (12.), Vatamaniuc-Bartha (13.), Szalmás (31.), Sipos (32.).

Kiállítva: Barabás M. (40.), ill. Hajmási (38.).

A több kulcsjátékosát (Alasztics, Vas, Henrique) nélkülöző, Dróthot a kispadon tartó, nem is olyan régen még a Bajnokok Ligája elitkörében szereplő Haladás nehezen pörgött fel. Így a lelkes, esélytelen házigazda szerezte meg a vezetést. A vasi gárda ugyan fordított – Dávid átlövésből, Vatamaniuc-Bartha szép egyéni alakítás végén talált be –, de nem tudta magához ragadni az irányítást (1-2).

Fordulás után folytatódott a szombathelyi „szenvedés”. Egyenlített a házigazda, majd fordított (3-2). Letámadásra váltott a felforgatott összeállításban játszó Haladás, növelte a tempót. Ami eredményre vezetett: Szalmás szerzett labdát, és közelről nem hibázott (3-3). Az erőszakos Sipos gyötörte be a negyedik vasi gólt (3-4).

Úgy tűnt, hogy erővel jobban bírja a Haladás. De egy hátul eladott labdát a Kistarcsa is büntetett, váratlanul egyenlített (4-4). Sőt, egy kavarodásnál a játékvezető meglepetésre úgy ítélt, hogy áthaladt az idei, oda pattogó labda a szombathelyi gólvonalon – ismét fordított a házigazda (5-4). Időt kért, vészkapus játékra állt át a HVSE. Ám Hajmásit kiállította a szereplést láthatóan élvező játékvezető. Majd a másik oldalra is kiosztott egy pirosat. És a kaotikus hajrában már nem tudott egyenlíteni a Haladás – pedig volt rá esélye. Így a Kistarcsa – óriási meglepetésre – éppen a Haladás ellen szerezte meg első győzelmét. A HVSE idén már nem lép pályára, veresége ellenére is biztosan vezeti a tabellát.