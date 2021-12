A múlt vasárnapi, Szolnok (2-1) elleni bajnokival véget ért az őszi szezon, most vasárnap a Pécs ellen már a tavaszi szezonból előrehozott első mérkőzésre kerül sor. A Haladás az első fordulóban Tóth Milán góljával 1-0-ra nyert Pécsett, és egyébként is elmondható, hogy az utóbbi évek eredményei alapján a szombathelyiek a baranyaiak mumusai. A 2020/21-es bajnokságban Szombathelyen 0-0-ra végeztek a felek, Pécsett 1-0-ra nyert a Haladás, miként a magyar kupában is 1-0-ra győztek a zöld-fehérek a Mecsekalján. És ahogy előbb jeleztük, az idei bajnokság nyitánya is szombathelyi sikert hozott.

A bajnokság harmadik helyén álló vasiak esetleges győzelmükkel biztosan dobogón állnának a január 31-i, „tavaszi” folytatás előtt. Németh Szabolcs csapata jó formában várja az idei utolsó meccsét, előző két bajnokiját – Kecskemét (1-0), Szolnok (2-1) – megnyerte. A vasiak csapatvédekezése kiválóan működik, továbbra is a szombathelyiek kapták a legkevesebb gólt (12) a bajnokságban. Ami a tizedik helyen álló pécsieket illeti, a piros-feketék sorait az elmúlt hetekben alaposan megtizedelték a sérülések és a betegségek – ami az eredményeikben is visszaköszön.

Utolsó öt mérkőzésükön két döntetlen és három vereség a mérlegük, a 19. fordulóban 3-2-re kikaptak a sereghajtó Tiszakécske vendégeként. A Vas László vezette pécsiek legeredményesebb játékosa Adamcsek Máté négy góllal, a támadó azok közé tartozik, aki bevethetők. A két patinás együttes párharca komoly múltra tekint vissza, a vasárnapi lesz a 79. Haladás–Pécs párharc.

– Az időjárás megnehezítette a felkészülésünket, nem volt a legideálisabb a heti munka – mondta Németh Szabolcs, a szombathelyiek vezetőedzője. – A nyitányon elért pécsi győzelmünk fontos volt, a jó rajt nagy löketet adott a folytatásra. Ám azóta sok idő eltelt, abból a meccsből most már felesleges kiindulni. A Pécs egy agresszíven futballozó, előrefelé védekező együttes, amely a labdaszerzések után minél gyorsabban eljut az ellenfél kapujáig. Szóval nem számítok könnyű mérkőzésre. De nekünk magunkkal kell foglalkoznunk, azzal, hogy megfelelő mentális és fizikális állapotba kerüljünk a szezonzáróra is. Miként az első fordulóbeli, úgy az idei utolsó meccs is nagyon fontos, szeretnénk tehát szurkolóinkat győzelemmel megörvendeztetni a téli pihenő előtt. Debreceni Zalán, Tóth Máté, Délczeg Gergely sérült, a többi játékosomra viszont számíthatok. A stadion jegypénztárai 14 órakor nyitnak.