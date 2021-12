Kasparik Jani (hiszen Ő mindenkinek Jani volt), a Járműjavítóban végzett munkája mellett edzette a Haladás VSE futóit és gyaloglóit. A versenyzőből lett edző abban az időben kezdett el foglalkozni a nála alig fiatalabb sportolókkal, amikor a Csónakázó-tó környékén még újjal mutogattak a „futóbolondokra”, vagy a külső szemlélő számára furcsa mozgású gyaloglókra.

Míg az emberek többsége a nyolcóra-munka után hazament pihenni, vagy éppen második műszakként a kiskertben tevékenykedett, Kasparik Jani a Rohonci útra vette az irányt edzést tartani. Lehetett nyári kánikula, vagy esős hideg idő, ő ott állt a pálya szélén kezében stopperrel és a kis kockás notesszel. A könnyű hosszú futások során a csoporttal tartott, együtt futott a válogatott versenyzőkkel, vagy éppen az első edzésükre érkező, a sportággal ismerkedő fiúkkal, lányokkal. A keményebb országúti edzések alkalmával kempingbiciklijével kísérte a tanítványokat, legyen az iramfutás a parkerdei úton, vagy a Szombathely-Velem-Kőszeg hosszabb tréning egy kis hegyi futással.

A hangulatos városi és megyei futóversenyek, az izgalommal teli területi és országos bajnokságok életre szóló élményt jelentettek az ifjú versenyzőknek. Vasutas egyesület lévén, a Haladás atléták vonattal utaztak, azonban a Savaria Express hajnali indulása néha nehézséget okozott a vidéki versenyzőknek. Kasparikék ezt a problémát is megoldották, hiszen az egykori atlétatárs feleséggel Tóth Edittel együtt szívesen adtak egy-egy éjszakára szállást a nem éppen tágas lakásukban.

Abban az időben a Haladásnál csak a minősítéssel rendelkező atléták kaphattak feliratozott felszerelést, de az egyszerű melegítő ruhát is ki kellett érdemelni. Megesett egyszer, hogy egy újonnan leigazolt versenyzőnek nem jutott tréningruha, ezért Kasparik Jani leadta a saját szerelését, így a meghatott ifjú futó a neki kissé bő, de végre zöld-fehér együttesben jöhetett ki a szertárból.

A Kasparik-csoporthoz tartozás több volt, mint a pályán töltött edzésidő. A versenyzők barátok voltak és azok is maradtak így több mint négy évtized távlatában is. A Haladás VSE egykori atlétái az egyik közösségi oldalon csoportot alakítottak az akkori idők versenyzői részére és ehhez a csoporthoz örömmel csatlakoztak az egykori futók és gyaloglók is. Két évvel ezelőtt a csoport szervezésében létrejöhetett egy hangulatos vacsora, ahol a régi atléták, futók, dobók, ugrók együtt idézték fel az ifjúkori szép napokat és az azóta eltelt évek történéseit. Ezen az összejövetelen Kasparik Jani is szót kért. Elmesélte, hogy a korai utcai futó sikereik ellenére gyermekeiből ugyan nem lett atléta, de a szorgalom és kitartás egy másik sportágban hozta meg gyümölcsét. Az egykori atlétatréner úszóedzőként érte el legnagyobb sikereit, hiszen az általa felkészített lánya válogatott nyíltvízi úszóként számos hazai és nemzetközi hosszútávú verseny győztese lehetett. A családi büszkeségen túl a szombathelyi úszósportnak is kiemelkedő eredménye volt, hogy Kasparik Edit Magyarországot képviselte az ausztráliai Perth-ben az 1998. évi felnőtt vizes világbajnokságon.

Az atléták találkozóján elmondta még, hogy nagyon megviselte szeretett felesége halála, de gyermekei és unokái vígaszt nyújtanak neki. Nyugdíjas éveire igazi falusi öregkort álmodott magának, nagy lelkesedéssel kezdett gazdálkodni, örömét lelte az állatokkal való foglalkozásban.

Barátai, egykori futótársai, tanítványai megdöbbenve fogadták a hírt, hogy Kasparik János 2021. november végén tragikus hirtelenséggel eltávozott az élők sorából. A közel negyven éves újságcikk most megelevenedett, „Gyalogolva – messzire”, de most már túl messzire, ahonnét nincs visszatérés……..

Isten veled Jani! Nyugodj békében!

Búcsúznak a Haladás VSE egykori „Kasparik-csoportjának” atlétái