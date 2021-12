Zsinórban négy hazai győzelmével már harmadik az Egis Körmend együttese a bajnoki tabellán. Ennél jobb mutatóval csak a Sopron rendelkezik, amely sorozatban ötször nyert. A legrosszabb mérlege a Rába-partiak legutóbbi ellenfelének, a ZTE-nek van. Mutapcic legénysége egymást követő nyolcadik vereségét könyvelhette el Körmenden.

A vasi piros-feketék egyik jolly jokere az a Durázi Krisztofer, aki ugyan nem kap sok időt mostanában a pályán, de amennyi adatik neki, azt maximálisan kihasználja. – Voltak meccseink, amelyeken nem kaptam sok lehetőséget, ez rosszul érintett, és emiatt fejben kicsit szétestem – emlékezett vissza Durázi Krisztofer, az Egis Körmend centere.

– De aztán elhatároztam, hogy csak azért is megmutatom, hogy bennem több van, és több játéklehetőséget érdemlek. Talán ennek köszönhető, hogy egy jó periódusom vette kezdetét, amely során úgy érzem, javuló formát mutatok. Legutóbbi találkozóinkon megpróbáltam a lehető legtöbbet kihozni magamból a rendelkezésemre álló 10-15 percből, ez többnyire sikerült is. A Oroszlány ellen hasonlóan hasznos játékkal szeretnék előrukkolni. Leendő ellenfelünk veszélyes csapat, megszenvedtünk ellene idegenben a második fordulóban, de ha úgy tudunk játszani, ahogy az elmúlt öszszecsapásaink során, akkor ismét győztesen hagyhatjuk el a pályát – bizakodott a játékos.

Talán az eddigi legkeményebb csata vár a Konsztantinidesz-legénységre, ugyanis az Oroszlány kiszámíthatatlan ellenfél. Hazai pályán szorongatta meg az Alba Fehérvárt, míg idegenben Szolnokon már szinte kezében volt a győzelem, de hiába vezetett több mint 20 ponttal, kikapott. A Komárom megyei piros-feketék hat nyert meccsel és nyolc vereséggel a tabella tizedik helyéről várják a Körmend elleni összecsapást.

– Nagyon jó légiósaik vannak, és a magyar mag is kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt – elemezte az oroszlányi csapatot Durázi Krisztofer. – Úgy látom, nem egyénileg erősek, hanem csapatban. Tehát azt lehet mondani, hogy hasonlóak hozzánk, hiszen mi is talán csapatjátékban fejlődtünk a legtöbbet az utóbbi hetekben. Gordon visszatérése kulcsfontosságú volt, megerősödött és megszilárdult általa a védekezésünk, ami minden esetben sikereink alapjául szolgált. Ki merem jelenteni, hogy most már minden hazai játékosunk és idegenlégiósunk tudja a szerepét a csapaton belül, ami nagy örömünkre meg is látszik a teljesítményünkön – zárta szavait Durázi.