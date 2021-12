Letelt a böjt, vége a körmendi kosárínségnek, jöhet a várva várt decemberi erőltetett menet. A sikerek útjára Sopronban kellene rátalálni a Rába-parti gárdának. A hűség városában lassan idejét sem tudják annak, mikor ünnepelhettek utoljára hazai sikert, ugyanis a Paks elleni diadal meglehetősen régen – október 2-án – volt. Ettől függetlenül cseppet sem vár könnyű feladat Antonisz Konsztantinidesz legénységére, hiszen a soproniak kedden pótolták a kilencedik fordulóból elmaradt, Szolnok elleni bajnokijukat, amelyet óriási bravúrral megnyertek (73-76) – ráadásul idegenben.

A november végi edzőváltás tehát jól sült el Sopronban. Négy-négy győzelmet számlál eddig a vasi alakulat és a Flevarakis-legénység is, kiélezett meccsre van tehát kilátás. A bravúrgyőzelem ellenére még mindig csak 12. a Sopron a bajnoki tabellán, a Körmend pedig a tizedik pozícióból várja a szomszédvári rangadót. A találkozót megelőzően kedvező fejleményekről számolt be a Rába-partiak sérült, nemrégiben megműtött játékosa, Mócsán Bálint a klub közösségi oldalán.

– Napról napra egyre jobban érzem magam, fájdalmaim megszűntek a műtétet követően, és fokozatosan egyre aktívabban tudom használni a térdem – tájékoztatott az Egis Körmend kosarasa. – A guggolás már megy, az ugrásokkal azonban még egy picit várni kell. Hétről hétre egyre több elem kerül a rehabilitációs programba, járok gyógytornászhoz, valamint a csapat erőnléti edzőjével is végzem a gyakorlatokat. Bizakodó vagyok, mert már a műtét után sokkal jobban éreztem magam annál, mint amire előzetesen számítottam. Mankót például egyáltalán nem kellett használnom, egyből rá tudtam állni a lábamra, és napról napra egyre többet bír a térdem – fogalmazott.

Mócsán Bálintnak nem volt könnyű átvészelni az elmúlt hónapokat, főleg mentálisan, hiszen a műtétet megelőzően orvosról orvosra járt, bizonytalan volt, hogy mi lesz a térdével, de mint mondta, már látja a fényt az alagút végén, és csak a január vége lebeg a szeme előtt és a visszatérése. – December olyan lehetőségekkel kecsegtet, amit a csapatnak meg kell ragadnia, hiszen ezt a hónapot jó esélylyel egy nagyon jó mérleggel zárhatjuk – folytatta Mocsán Bálint.

– Negatívumként könyvelhető el, hogy hullámzó volt az eddigi teljesítmény, ami nemcsak meccsről meccsre nyilvánult meg, hanem egy találkozón belül is. Negyedről negyedre is tudott teljesen különböző játékképet mutatni a csapat, ezen kell javítani, hogy kiegyensúlyozottabbá váljon a teljesítmény. A védekezésen is van még mit javítani, hiszen a kapott pontok számát feltétlen csökkenteni kell. Fontos lesz továbbá az is, hogy új légiósunkat minél előbb be tudjuk építeni a csapatba, a játékunkba – és nagyon remélem, hogy januárban már én is csatlakozhatok a többiekhez.