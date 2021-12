Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK 85-71 (14-21, 28-14, 22-14, 21-22)

Körmend, 1950 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Cziffra Cs., Goda L., Szilágyi B.

Körmend: Stokes 11/6, White 11/3, Savic 11, Martinez 2, Gordon 19. Csere: Takács –, Ferencz 15/9, Krivacevic –, Henry 6/3, Durázi 10/6, Érsek –. Edző: Antonisz Konsztantinidesz.

Zalaegerszeg: Parks 11/3, Guyton 19/6, Polster 2, Barnett 13/3, Horti 5/3. Csere: Holton 18/12, Bonifert –, Wilson 3, Révész –, Németh –. Edző: Emir Mutapcic.

Az eredmény alakulása: 3. perc:. 2-2. 7. perc: 13-11. 9. perc: 14-18. 13. perc: 23-28. 15. perc: 31-28. 18. perc: 37-28. 25. perc: 51-44. 27. perc: 53-46. 33. perc: 69-55. 38. perc: 79-62.

Kipontozódott: –.

Ha Körmend–ZTE, akkor teljesen mindegy, ki mit produkált az elmúlt fordulókban, hiszen erre a rangadóra mindig felszívják magukat a csapatok, legyen akármilyen hullámvölgyben vagy hegyen. Finoman fogalmazva nem egy acélos mutatókkal rendelkező zalai alakulat érkezett a Rába-partra, az elmúlt hét sikertelenül megvívott meccsük után rájuk fért volna a siker, főleg egy ilyen rangadón. Ferenczék ezzel szemben nagyon elkapták a fonalat és utóbbi három hazai összecsapásukon fölényes győzelmeket aratva zárkóztak fel az élcsapatok mögé a tabella harmadik fokára. Így a találkozó toronymagas esélyesei voltak a vasi piros-feketék. A két együttes utolsó öt bajnoki találkozóján – az idei őszit leszámítva – rendre hazai siker született.

A szomszédvári rangadó egyperces néma megemlékezéssel vette kezdetét, ugyanis elhunyt a körmendiek hűséges szurkolója, elkötelezett támogatója, ifj. Bognár László. Az első öt percben a házigazda irányította a játékot (8-4), azonban négypontos hátrányát ledolgozva Horti triplájával az első negyed derekán már a ZTE járt előbbre (8-9). A folytatás egyáltalán nem úgy alakult, ahogy a vasiak szerették volna, 14-13-nál egy 8-0-ás rohamot intézett a zalai gárda, így a negyed hétpontos vendégelőnnyel zárult (14-21).

A megtáltosodott zalaiak a második negyed elején már kilenc ponttal jártak előrébb (14-23). Ám ekkor fontos lélektani pillanatban Ferencz két triplát is hintett, majd Gordon duplájával és Henry hárompontosával már a Rába-partiaknál volt újra az előny (31-28). Mutapcic mester időkéréssel próbálta megtörni a házigazda lendületét, ám ez nem igazán sikerült. Összeállt a Körmend védekezése és támadása is, amivel nem tudtak mit kezdeni a vendégek, így Ferencz harmadik triplájával már 11 pont volt a felek között (40-29). A hátralévő másodpercekben sikerült lopnia a távot a kék-fehéreknek, de így is idegnyugtató hazai előnnyel vonulhattak pihenőre a csapatok (42-35). Két teljesen ellentétes negyedet produkáltak a felek az első félidőben, de a legszembetűnőbb a triplamutató volt. A házigazda ugyanis 11 kísérletéből hatszor volt eredményes, míg a ZTE 12 próbálkozásából mindössze háromszor talált be.

Szünet után sokadjára ismétlődött meg az, hogy hiába építettek fel kétszámjegyű előnyt a piros-feketék (46-35), a vendégek újfent vissza tudtak jönni a meccsbe, elsősorban Guyton kosaraival (48-44). Aztán Durázi és Savic gondoskodott arról, hogy a ZTE ismét leszagadjon (53-44), de ez is tiszavirág életűnek tűnt. A harmadik negyed utolsó négy percében nem született zalaegerszegi kosár, ez fordulópontnak tűnt, hiszen mindeközben a Körmend 15 ponttal húzott el (64-49).

Az utolsó etap elején felváltva találtak a gyűrűbe a felek, de a hiába próbálta gyorsítani játékát a ZTE, valósi sebességgel már csak az MTE bírt. Sokat elmond a vendégek dobó hatékonyságáról, hogy a negyedik negyed derekáig még csak 55 pontot termeltek, szemben a körmendi 77-tel. Az utolsó öt perc már csak formalitás volt, ment előre becsülettel a Zalaegerszeg, de ekkorra már a lényegi kérdés eldőlt. A Rába-parti alakulat megszerezte zsinórban negyedik hazai győzelmét is.