Karácsony a porondon című előadásával tette fel a koronát a szombathelyi Kötélugró Klub idei jubileumi programsorozatára. Az eseményen fellépett a Weöres Sándor Színház igazgatója, Szabó Tibor mellett Tóth Dániel énekes, valamint a Ninja Warriorból ismert Buti Gordon és édesanyja, Szabó Viktória, illetve természetesen ott volt a színpadon a Kötélugró Klub apraja-nagyja hatalmas sikert aratva a telt házas közönség körében.

– Úgy érzem, sikeres 25 év áll mögöttünk – összegzett Bánhegyi Attila, a Kötélugró Klub Szombathely klubelnöke. – Hiányérzetem csak amiatt van, hogy most nem lehettek ott a színpadon a lányaim a járvány miatt. Miattuk egy kicsit át is variáltuk a műsort. Ami az elmúlt negyedszázadot illeti, sok világ- és Európa-bajnoki címet szereztünk, számos helyen megfordultunk. A műsorban szereplő manóink jelenleg az ország legjobb kötélugrói. A Covid-járvány miatt ki kellett hagyniuk az elmúlt időszakban több világversenyt is, de reméljük, hogy mielőbb visszatér minden a régi kerékvágásba, és nekik is lesz lehetőségük meghódítani a világot – bizakodott Bánhegyi Attila.

Hozzátette: az előadás sikerén felbuzdulva a színház azt tervezi, hogy ettől kezdve minden év adventjében igyekszik előrukkolni hasonló előadással.