Aztán szép lassan kiegészültünk és az utolsó mérkőzéseken ismét jöttek az eredmények. Az ősz egészét nézve legjobban a Győr (2-0) elleni szezonnyitó, aztán az Astra (3-0), a Diósgyőr (2-2) elleni idegenbeli és az FTC (1-1) elleni utolsó, hazai meccs tetszett. De elégedett lehetek a Soroksár (3-1) és az Astra (2-1) elleni hazai összecsapással is. Többször is hátrányból egyenlítettünk vagy nyertük meg a találkozókat: szerintem a mezőnyben mi fordítottuk meg legtöbbször vert állásból a meccset. Ez a lányok mentális és fizikai erejét mutatja. A játékosok vevők voltak a munkára, és mivel jöttek az eredmények is, látták, van értelme dolgozni. Egyénileg valamennyi játékos beletette a közösbe a maga munkáját, teljesítményét, de külön kiemelném Bíró Barbarát, Balogh Henriettát és számomra a szezon felfedezettjét, Urbán Viktóriát. Összességében a megszerzett 15 pont és a negyedik hely a realitás a csapat számára. Azonban ha télen sikerülne erősítenünk, merészebb álmaink is lehetnek. Az őszi szezon ugyan már november 20-án véget ért, de a szombathelyi csapat nem állt le az edzésekkel.