December 27–30-án ad otthont a Haladás-sportkomplexum az év utolsó, jelentős megyei futballeseményének, a 35. Concordia Üzemanyagkutak – Szilveszter Kupa kispályás labdarúgótornának. A hagyományos, népszerű erőpróbára nyolc öregfiúkcsapat nevezett, a női mezőnyt hét együttes alkotja, míg a nyílt mezőnyben 21 gárda teszi próbára a tudását.

A 36 csapatot felvonultató létszám igen szép eredmény a koronavírus-járvány árnyékában – tavaly elmaradt a torna, az elmúlt hetekben sokat dolgoztak a szervezők (Szombathelyi Szabadidősport Szövetség, Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft., Haladás VSE, Pannonsport Kft.) azért, hogy az idén pályára léphessenek a csapatok.

Csütörtökön délután az Arena Savaria VIP-termében megtörtént a sorsolás, kialakultak a csoportbeosztások. Érdekesség, hogy az öregfiúknál a címvédő Trió Egerszeg az idén nem nevezett. A nők is új bajnokot avatnak majd, hiszen a legutóbbi győztes, az osztrák FC Monarchia sem jön Szombathelyre. A nyílt mezőnyben erős a „felhozatal”, ugyanis a legutóbbi négyes döntőben szerepelt csapatok közül idén is pályára lép a címvédő FC Buntstift, a második Futer Tüzifa és a negyedik Petrovics Apartmanház is.

Csoportbeosztások, öregfiúk, A csoport: Falcold, Kiswire Szentgotthárd, Május 1. Söröző, Komárom. B csoport: Don Pepito, Lakoma Étterem, Hotel Textil Sevice Old Boys, Torcida Lendva (szlovén). Női mezőny: Másnaposok, Csepreg SE, PELC Nyárád, Gersekarát, ELIT-TA, Bagolyvár Pizzéria Celldömölk, Rábapaty. Nyílt mezőny, A csoport: Babzsák Boyz, Future Trans, Domus Teams, Csepreg SE, FC Buntstift. B csoport: El Dorado-Neo Sport, Novoker-Trejdre, Intersport Szombathely-Pepe Team, LK Bulls, Futer Tüzifa. C csoport: Csikó Csárda, Jokers FC, Petrovics Apartmanház, Gold Diggers, Ostrom Gumiszerviz. D csoport: Atlantisz Sé SE, Mango, Colonia FC, M-Flex, Brazil FC, Fociszak FC-Martini Car Autókereskedés.

A csoportmeccsek után az öregfiúknál és a nyílt mezőnyben az első két helyezett jut tovább. A nőknél körmérkőzés után a legjobb négy folytathatja. Az órára pontos sorsolást a csapatvezetők e-mailben megkapják.