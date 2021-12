Története során először indult a nemzetközi porondon, a Bajnokok Ligájában a Haladás VSE NB I.-es futsalcsapata – és igazán emlékezetesre sikeredett az európai kupakaland. A zöld-fehér alakulat augusztusban Albániában, a selejtezőkörben kezdte meg szereplését: a norvég Utleira Idrettslagot 5-1-re, a luxemburgi FC Differdangét 4-3-ra, a házigazda KF Tiranát 3-2-re győzte le – és jutott fel a főtáblára, a legjobb 32 csapat közé. Következett a Máltán rendezett selejtezőtorna október végén, ahol a Haladás a házigazda máltai Luxol St. Andrews (6-2), a lengyel Record Bielsko-Biała (4-3) és a svéd Hammarby (6-4) ellen is jobbnak bizonyult. Ezzel bejutott az elitkörbe, a legjobb 16 csapat közé. Az elitkör küzdelmeit múlt héten Portugáliában rendezték. A lisszaboni négyes torna nyitómeccsén, szerdán a Haladás a házigazda portugál Benficától kapott ki 8-3-ra – a papírformának megfelelően. Csütörtökön a spanyol Levante ellen viszont közel volt az óriási meglepetéshez, csak egy hajrában kapott góllal bukta el 3-2-re a ki-ki meccset. Szombaton aztán bravúros győzelemmel zárta szereplését a nemzetközi porondon, az ukrán bajnok Uragant verte el 4-0-ra – és a keresztbeverések miatt a csoportja második (!) helyén végzett.

A HVSE európai meneteléséből alaposan kivette a részét Dróth Zoltán. A zöld-fehér együttes – és a magyar válogatott – csapatkapitánya 2018 januárjában érkezett Szombathelyre, gyorsan beilleszkedett, azóta a Magyar Kupát (2018, 2020) és a bajnoki címet (2021) is begyűjtötte a Haladással. Az elmúlt hetekben a kilenc BL-meccsen 11 gólt vágott.

– Mivel a Haladás első alkalommal léphetett ki a nemzetközi porondra, különösebb elvárást senki nem támaszthatott a csapat felé – vélekedett Dróth Zoltán. – Igaz, az albániai csoportkör még megoldható feladatnak tűnt – meg is oldottunk. A Máltán aratott három győzelmünket, így az elitkörbe jutást viszont már a bravúr kategóriába sorolom. És büszke vagyok arra a teljesítményre is, amit Portugáliában elértünk. A számok nem hazudnak: kilenc meccset játszottunk a Bajnokok Ligájában, hét ország bajnokát legyőztük. Rúgtunk három gólt a végső győzelemre is esélyes Benficának, a spanyol ezüstérmes Levante ellen pedig közel voltunk a meglepetéshez. A Haladás évről évre fejlődik, ez az európai menetelés megkoronázása volt az elmúlt években végzett profi munkának. Hogy a csapat eddig eljutott, ebben nemcsak a játékosoknak, a szakmai stábnak, hanem a klubvezetésnek is nagy szerepe van.

– Megmondom őszintén, vágytam már arra, hogy ismét ilyen szinten futballozhassak – folytatta a 33 éves klasszis. – Korábban a Győrrel többször szerepeltem az elit körben, a kazah Kajrat Almatival pedig bejutottam a BL négyes döntőjébe, bronzérmet szereztem. Jó érzés volt régi ismerősökkel találkozni. A Benfica kapusával és a portugálok iráni légiósával, Hossein Tayebivel például csapattárak voltunk Kazahsztánban – sokat beszélgettünk a hotelben. Éreztük a felfokozott médiaérdeklődést, mögöttünk állt a honi futsalközösség, rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. Mi pedig szerintem méltóképpen képviseltük Európában Szombathely városát, a Haladás színeit és a magyar futsalt.

– Az elmúlt hetekben óriá­si fejlődésen ment keresztül a csapat. Főleg a fiataloknak volt hasznos ez a kilenc nemzetközi meccs. Érzékelték, hogy milyen intenzitással, sebességgel, agresszivitással, szervezettséggel játszanak Európa topcsapatai. Hogy milyen erőnlét, technikai felkészültség szükségeltetik ahhoz, hogy valaki nemzetközi szinten is jegyzett játékos legyen. Nincs más dolgunk, mint keményen dolgozni tovább, hasznosítani az elmúlt hetekben begyűjtött tapasztalatokat, meccseket nyerni, megnyerni a bajnokságot, hogy jövőre is ott lehessünk a BL-ben! – zárta szavait Dróth Zoltán.

Dróth Zoltán (balról) harcol a labdáért az ukrán Uragan elleni meccsen