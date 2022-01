Az országos Grand Prix tavalyi versenysorozatának négy fordulója közül legalább hármon részt kellett venni, hogy összetettben is értékelni lehessen az elért eredményeket. A Haladás VSE sportolói közül Molnár József három versenyt magabiztosan megnyerve zsebelte be az első helyet barebow kategóriában. Kukorelli Edit és Tomsics Balázs vadászreflex kategóriában végzett a harmadik helyen, míg Donázy Imola HU kategóriában szintén a harmadik helyen zárt.

– Nyilván az eredményeket eddig is tudtuk, de most váltak hivatalossá, ezen a díjátadón – ismertette Takács Gergő, a HVSE sportíjász szakosztályának vezetője.

– Molnár József már a világjátékokra készül, neki mindenképpen jó visszacsatolás volt, hogy egy másik szakágban is magabiztosan tudott nyerni. Tomsics Balázs népes, nagyon szoros bajnokságban teljesített kiválóan. Harmadik helye abszolút dicséretes, hiszen mindössze pár pont választotta el a versenyzőket egymástól vadászreflex kategóriában. A nők mezőnye már karcsúbb a férfiakéhoz képest ebben a kategóriában, viszont a bajnokság ugyanolyan szoros. Edit harmadik helye is megsüvegelendő, és külön öröm, hogy az egyik legrangosabb nemzetközi íjászversenyen is szerepelhetett. Imola friss indulóként csigás íjjal mérettette meg magát a hazai GP-sorozatban. Elismerésre méltó, hogy első szezonjában bronzérmes helyen végzett – tekintett vissza a szakosztályvezető. Hétvégén részt vesznek a HVSE íjászai az érdi 3D versenyen, ahonnan minél több éremmel szeretnének hazatérni.