A Budapest Honvédtól egy évre kölcsönvett, az Illés Akadémián nevelkedett és korábban a Haladásban már szerepelt Tóth-Gábor Kristóf az ősszel nyolcszor volt kezdő, négyszer csere, egy gólt szerzett – az Ajka (2-1) ellen. Az U21-es válogatott támadó tisztában van vele, tavasszal több kell tőle. Jó jel, hogy a télen lejátszott öt felkészülési mérkőzésen a vasiak legeredményesebb futballistája négy góljával Tóth-Gábor volt. Zsámbékon és a Nagykanizsa ellen egyszer-egyszer, a Ljubljana ellen kétszer talált be.

– Többet vártam magamtól ősszel, ez nem is kérdés – mondta a 20 éves csatár. – Hogy miért nem ment úgy a játék? Nem tudom, ha tudtam volna, mi az oka, változtattam volna. Mindenesetre most jó erőben, jó formában érzem magam, bízom benne, hogy nemcsak az edzőmérkőzéseken, hanem a bajnokságban is jól megy. Ami az umagi napokat illeti, remek edzőtáborban vettünk részt, amely csapatépítés szempontjából is kiváló volt. Erős külföldi csapatok ellen játszottunk, jól szolgálták a felkészülésünket a mérkőzések. Mind taktikailag, mind játékban sikeresnek bizonyultak ezek a meccsek. Persze utána nem könnyű visszacsöppenni a havas hétköznapokba, de ez van. Egy a lényeg: minél jobban fel kell készülnünk a tavaszi szezonra. – Tisztában vagyok vele, hogy nagy a konkurencia csatárposzton, de csak magammal foglalkozom, azzal, hogy a legjobb teljesítményemet nyújtsam – jelezte Tóth-Gábor.

– Teljesen normális, hogy meg kell küzdeni a csapatba kerülésért. A vezetőedző majd eldönti, kinek szavaz bizalmat. Minél több mérkőzésen, minél több góllal szeretném segíteni a csapatot. Nem akarok ígérgetni, hogy ennyi és ennyi gólt szerzek, inkább a pályán bizonyítanék. Ami a célokat illeti, szeretnénk az első két, feljutó hely valamelyikén végezni. Vasárnap Győrött kezdjük a szezont, kiegyenlített a mezőny, bárki megverhet bárkit – győzni akarunk az első tavaszi meccsen!