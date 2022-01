A téli felkészülés végére értek a tabella negyedik helyén tanyázó zöld-fehérek, vasárnap már folytatódik az NB II.-es bajnokság. A vasiaktól télen öten távoztak: Tóth Dávid Kecskemétre, Mocsi Attila a ZTE-hez, Romic Danijel Budafokra igazolt, távozott Hegedűs Márk, míg Debreceni Zalán tavasszal kölcsönben Nyíregyházán szerepel.

Érkezett Csató Martin (Vasas), Liviu Antal (UTA Arad), Lencse László (Gyirmót). A szombathelyiek öt felkészülési mérkőzést vívtak télen, Zsámbékon (megyei I. osztály) 4-1-re, a Nagykanizsa (NB III.) ellen 5-0-ra, míg a horvátországi edzőtáborban az NK Aluminij (szlovén I. osztály) ellen 2-2-re végeztek, az NK Osijektől (horvát I. osztály) 3-1-re kikaptak, az Olimpija Ljubljana (szlovén I. osztály) ellen 3-2-re nyertek.

– Január 3-án kezdtük a munkát, négyhetes felkészülésen vagyunk túl, az eltervezett munkát elvégeztük, a játékosok végig fegyelmezetten, elszántan és motiváltan dolgoztak – mondta Németh Szabolcs, a Szombathelyi Haladás vezetőedzője.

– Sajnos sérülések és betegségek nehezítették a munkát, a napokban például csak 14- en, 15-en tudtunk edzeni. Az edzőmeccsek eredményeivel elégedett vagyok, a horvátországi edzőtábor pedig remekül sikerült. Olyan erős csapatok ellen játszhattunk, akik ellen lemérhettük, hol tartunk, ezekből a meccsekből tudtunk tanulni. Voltak hibák, de volt sok jó dolog is. Tetszett, ahogy mind a három meccsen próbáltunk futballozni: szépen felépítettük támadásainkat, az utolsó két meccsen pedig a csapatvédekezés is rendben volt. Emellett valamennyi összecsapás kimondottan jó tempójú volt. A négyhetes felkészülés során a fizikai felkészítésen túl a megfelelő koncentrációra és a támadójáték javítására fektettük a fő hangsúlyt. De teljesen mindegy, hogy most mit mondok, nem az edzőmérkőzéseken, hanem majd a bajnoki meccseken dől el minden. A puding próbája az evés. A vasiak télen három játékost szerződtettek, kíváncsiak voltunk, Németh Szabolcsnak mi a véleménye róluk.

– Csató Martin belső védő, hosszabb kihagyás után, sérülésből tért vissza, voltak jó dolgai a felkészülési mérkőzéseken, szép lassan formába lendül – jelezte a tréner. – Liviu Antal képzett, intelligens játékos, jó döntéseket hoz, egyelőre erőnléti problémákkal küzd – támadó középpályásként és támadóként is bevethető. Lencse László vérbeli csatár, azt várom tőle, hogy vele hatékonyabbá váljon a támadójátékunk. Az edzőmérkőzéseken jól kivette a részét a támadásokból, jól tartotta meg a felpasszolt labdákat, gólhelyzetbe került, gólt szerzett. Ami a tavaszi célokat illeti, ezek nem változtak: az első nyolcban kell végeznünk, emellett minél több fiatalt szeretnénk beépíteni az Illés Akadémiáról.

A Haladás a tavaszi rajton vasárnap 13 órakor az ETO FC Győr otthonában lép pályára. Már kaphatók a tavaszi szezonra szóló bérletek. Fontos tudni, hogy bérletvásárláshoz védettségi igazolvány és valamilyen arcképes igazolvány szükséges. Egy szurkoló drukkertársai bérletét is megvásárolhatja, de ebben az esetben az ő védettségi és arcképes igazolványukat is be kell mutatnia.

Szintén a zöld-fehérekkel kapcsolatos hír, hogy pénteken 18 órakor a Haladás Sportkomplexum sajtótermében a Haladás bemutatja a szurkolók számára télen igazolt játékosait, így Csató Martin, Liviu Antal és Lencse László lesz ott az eseményen. Rajtuk kívül Németh Milán csapatkapitány, Séllei Árpád ügyvezető igazgató és Németh Szabolcs vezetőedző képviseli a klubot. Mindanynyian várják majd a drukkerek kérdéseit. Az eseményen maszk viselése kötelező.