Egy Falco–Körmend párosítást mindig kiemelt figyelem övez – ráadásul most az első fogadja a harmadikat. Vagyis a presztízs mellett komoly tétje is van az összecsapásnak. Összességében mind a két gárda jó szezont fut, igaz, akadt kellemetlen pillanatokban is részük az elmúlt időszakban. A Falco például az előző négy bajnokijából hármat elbukott – most nem tűnik olyan félelmetesnek a szombathelyi gépezet, mint néhány hete. A Körmend pedig hat győztesen megvívott bajnoki után az előző fordulóban – nagy meglepetésre – hazai pályán kapott ki a bent maradásért küzdő Pakstól. Október elején Körmenden csapott össze a két vasi gárda, akkor viszonylag biztosan, 86-78-ra nyert a Falco.

A Körmend vezetőedzője, Antonisz Konsztantinidesz családi okok miatt hazautazott Ciprusra, így a Falco ellen Kocsis Tamás irányítja a csapatot. A Falco is mozgalmas napokat élt a héten, Deontae Hawkins személyében ugyanis új légióssal erősítette meg a keretét. – Valóban nem igazán úgy sikerült néhány meccsünk az elmúlt időszakban, ahogyan terveztük – mondta Milos Konakov, a Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely vezetőedzője. – De nagy krízisről, megoldhatatlan problémákról azért nem beszélnék – Szolnokon például fontos meccset nyertünk. Hullámvölgy nélkül nem lehet végigcsinálni egy szezont. Most volt egy hetünk nyugodtan dolgozni, készülni – ilyenre már nagyon régen nem volt példa. Tudjuk, hogy miben kell javulnunk az elmúlt időszakhoz képest: elsősorban a védekezésünket kell rendbe tenni.

A Körmend kemény ellenfél. Jól működik csapatként, de vannak olyan játékosai, akik egyénileg is képesek villanni – Kamau Stokes játékát külön ki kell emelni, aki rendre sok pontot dob, sok gólpasszt oszt ki. A közvélemény minket tart az esélyesnek, ezért ellenfelünk teher nélkül lép pályára. Annak pedig szerintem nincs jelentősége, hogy a vezetőedző vagy a másodedző irányítja a Körmendet – nem hiszem, hogy változik ezáltal a játékstílusa. Elképzelhető, hogy lesznek hiányzóink. Deontae Hawkins szerda óta velünk edz, próbáljuk minél gyorsabban beépíteni a csapatba. Azt még nem tudom, hogy pályára léphet-e a Körmend ellen. Természetesen szeretnénk nyerni, kiszolgálni a szurkolóinkat – és visszatérni a helyes útra!

– Sokat beszéltünk az ASE elleni vereségről – tekintett vissza az előző összecsapásra Ferencz Csaba, az Egis Körmend csapatkapitánya. – Kifogtunk egy nagyon rossz napot, amiben szerepet játszhatott az is, hogy egy kemény december állt mögöttünk. Az ünnepek alatt is folyamatosan edzettünk, meccseltünk, nem volt megállás, és ez sokat kivett mindegyikünkből nemcsak fizikálisan, de mentálisan is. Tudjuk, hogy miben hibáztunk, hiszen ha csak a büntetők értékesítési arányát nézzük, az önmagában nonszensz. Ezen sürgősen változtatnunk kell, mert visszatekintve egypontos vereségeinkre, azt látjuk, hogy rendre minimum tíz büntetőt kihagytunk. Ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak. Az is probléma volt, hogy védekezésben nem voltunk kellően agresszívak, nem ütöttük be azokat a faultokat, amiket be kellett volna. Támadásban is sok üres dobásunk volt, én is két kulcsfontosságút kihagytam. Van ilyen, de ez a Falco ellen nem fér bele – tért át a soros feladatra Ferencz Csaba.

– A Falcót nem kell bemutatni senkinek, a bajnokság toronymagas esélyese, hiszen olyan büdzsével és háttérrel rendelkezik, amivel szinte kötelező megnyernie a magyar bajnokságot. Ezt tükrözi a tabellán elfoglalt helyük, illetve a Bajnokok Ligája-menetelésük. Viszont egy megyei rangadó mindig más kategória, egy vasi klasszikuson bármi megtörténhet. Hazai pályán ugyan a Falco az esélyes, de talán ezúttal jobban kijön a lépés nekünk, mindent elkövetünk azért, hogy a múlt hétvégi fiaskót kijavítsuk. És láthattuk az elmúlt hetekben, hogy azért nem verhetetlen a szombathelyi csapat. Nekik ugrunk, aztán lesz, ami lesz!